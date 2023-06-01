Барановичского активиста с инвалидностью отправили в колонию за карикатуры 1.06.2023, 11:33

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Игорь Шумилов 10 лет назад потерял ногу.

В Барановичах огласили приговор бывшему байкеру и активисту Игорю Шумилову — четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Политзаключенного признали виновным по трем статьям УК за четыре рисунка в «Одноклассниках». Судья Николай Кмита рассмотрел дело за один час, сообщает правозащитный центр «Весна».

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили четыре поста в «Одноклассниках» с сатирическими рисунками Александра Лукашенко, а также Виктора Лукашенко и других представителей режима.

По версии следствия, они были опубликованы в разное время с 1 мая 2020 года по 23 мая 2022 года. Эти рисунки следствие сочло оскорбительными для Лукашенко и представителей власти. Также Шумилова обвинили в клевете на Лукашенко.

Известно, что на одной из картинок Лукашенко вместе с перечисленными особами изображены в виде арестантов в тюремной камере.

На суде Шумилов полностью признал свою вину. Он объяснил, что посты на его странице появились только после того, как он их «лайкнул». Сам тогда не понимал, что эти рисунки могут считаться оскорблением.

В итоге судья приговорил Игоря Шумилова к четырем с половиной годам лишения свободы общего режима — именно столько просил прокурор.

Правозащитники сообщают, что Шумилов имеет инвалидность третьей группы — 10 лет назад он попал в аварию и потерял ногу, также у него серьезная проблема с правой рукой.

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