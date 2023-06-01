Лебединая песня режима 1 Эль Мюрид

1.06.2023, 11:38

2,714

Эль Мюрид

Выбор у российской власти невелик.

Массовый набег на «серую экономику» власть, конечно, совершает не от хорошей жизни. Если раньше можно было балансировать безудержное разворовывание страны, необходимые траты на текущее поддержание устойчивости и закрывать при этом глаза на экономику выживания обычных людей, то по известным причинам сегодня концы с концами сходиться перестали.

Забавы президента и его упражнения в геополитике стали стоить абсолютно неподъемных для страны денег. Поэтому выбор невелик - либо воровать меньше, либо переходить к грабежу «серой экономики». Попытки обложить налогами всё, до чего можно дотянуться - это как раз он и есть.

Такое мероприятие крайне непростое. По двум основным причинам.

Первая - сложившаяся система сама по себе очень устойчива. Для того, чтобы ее изменить, ее нужно вначале разрушить. Что с ресурсной точки зрения крайне затратный процесс. Гомеостаз - штука самовосстанавливающаяся, и это нужно учитывать. Откуда взять ресурс на демонтаж сложившейся системы, откуда взять ресурс на строительство новой - неизвестно. Хотя почему неизвестно, неоткуда брать-то.

По сути, режим помимо боевых действий на фронте должен развернуть настоящую войну с собственным народом в его попытке самосохранения и самовыживания. Две войны или точнее, война на два фронта - ну, это дело безнадежное. Германия в Первую и Вторую мировую соврать не даст. А народ - он противник для режима куда как серьезнее, чем НАТО. Ну, создадут на базе ФНС еще одну силовую структуру, ну, начнет она кошмарить население - противоречие никуда не снимается. Чтобы построить что-нибудь нужное, нужно сломать что-нибудь ненужное, а у них на это ресурса нет.

В общем, начать войну можно. Закончить ее, да еще и результативно - не факт. Киев Путин уже взял за три дня. Полную панамку набрал и набирает еще.

Второй момент - следствие первого. Экономика самовыживания - это еще и социальная стабильность. Какая-никакая, но другой нет. Если режим разрушит ее в надежде поживиться награбленным, то ему придется львиную долю награбленного бросать на усиление террора и репрессий против населения, которое будет сопротивляться грабежу. Вначале - пассивно через тотальный саботаж, а когда это перестанет работать, перейдет и к активным действиям.

Проблема в том, что репрессивный аппарат и без того перегружен задачами террора. Кратно увеличить эффективность, да еще и при явном ресурсном голоде - задача практически неподъемная.

Если в Кремле не полные дауны, то через какое-то время они отступят от попытки, которая ничего не дает. Но это очень оптимистичное допущение, в Кремле умных не было, а сейчас они вообще вошли в штопор. Да и деваться им некуда, так как грабить меньше они тоже не смогут - здесь тоже своя собственная, устоявшаяся, а потому чрезвычайно устойчивая система кормления сотен тысяч и миллионов воров и воришек, припавших к бюджету. Снизить уровень грабежа в этой среде режим не в состоянии - он сам ее часть.

Поэтому начинается лебединая песня. Сейчас Кремль, попав в полный тупик, начинает добивать последние остатки устойчивости своего режима. Своими руками, никаких внешних врагов.

И попытка залезть в «серую» народную экономику - это не просто рискованный, а абсолютно фатальный шаг в верном направлении. В конце концов, агония и так слишком затянулась. Пора умирать.

Эль Мюрид, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».