Дроны разбомбили российскую пропаганду 1.06.2023, 11:54

Неожиданные последствия удара по Москве.

Утром 30 мая, когда жители Киева пытались немного отоспаться после очередной ночной воздушной тревоги с последствиями, Москву и Подмосковье атаковали дроны неизвестного происхождения. Как сообщают росСМИ, в атаке было задействовано более 30 беспилотников. Дроны летели на очень малых высотах и взрывались неподалеку от разных объектов, пишет «Главком».

Три беспилотника, по данным российских медиа, врезались в жилые дома. В частности, дрон влетел в окно квартиры на 16 этаже на Профсоюзной улице.

Также сообщалось о взрывах во многих населенных пунктах Подмосковья, в частности, в районе Немчиновки, Одинцово и Барвихи.

В Новой Москве беспилотник врезался в дом.

За утро в Подмосковье якобы было сбито более десяти беспилотников.

Telegram-канал «Можем объяснить» сообщил, что атаковавшие Москву и область дроны упали неподалеку от резиденции Путина и у дома министра обороны РФ Сергея Шойгу. Отмечается, что один из беспилотников упал в поселке Ильинское – действительно всего в 3 км от резиденции Путина в Ново-Огарево.

Дроны падали и в других местах. Например, в поселке Знаменское, где есть имение путинского друга Геннадия Тимченко. По соседству – резиденция премьера Михаила Мишустина и дом экс-зятя Путина Кирилла Шамалова. Рядом живут отец губернатора Подмосковья, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны Сергей Шойгу.

Рядом с селом Жуковка в коттеджном поселке «Ильинское поле» стоят друг напротив друга особняки друзей Путина братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. А по соседству – дом любовницы Шойгу Елены Шебуновой. В поселке Ландшафт – дом первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко. В Барвихе – дом президента «Роснефти» Игоря Сечина. Бывшей дачей Микояна владеет глава «Росгвардии» Виктор Золотов.

«Вероятно, это была психологическая атака, причем на места, населенные путинской элитой. В Москве это престижные юго-западные микрорайоны. В Подмосковье – Рублевское шоссе и его окрестности, где проживают приближенные Путина: олигархи и чиновники», – отмечают российские СМИ.

Телеграмма-канал Shot публикует фото с дроном от «Фонда мести» Ани Лорак. Во всяком случае, так на нем написано. Напомним, ранее концерты этой артистки в России отменяли из-за подозрений, что она может передавать заработанные деньги в помощь ВСУ. Украинские блоггеры тогда троллили Лорак, благодаря её в своих постах за содействии украинской армии.

«Дрон от Ани Лорак» также участвовал в атаке на Москву?

Украинцы заметили, как интересно совпало обращение городского головы Киева Виталия Кличко к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с вопросом, почему жители Москвы не живут в таких же условиях, как киевляне с атакой на Москву и область.

«Я только одного не могу понять, и этот вопрос могу адресовать господину Залужному. Если столицу Украины россияне могут кошмарить, почему жители Москвы, столицы России, отдыхают? Такие вещи можно было бы делать, чтобы каждый из них чувствовал, что значит жить в таких условиях, в которых живет Киев уже полтора года», – сказал Кличко.

Напомним, что днем ранее глава ГУР Минобороны Украины Буданов предупреждал россиян: ответ на постоянные обстрелы украинских городов уже готовится.

От украинской власти атаку дронами иронически прокомментировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

«Вы знаете, мы втягиваемся в эпоху искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: «Зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву?» – заявил он.

Россия заявила о теракте

Министерство обороны РФ заявило, что БПЛА в Москве было восемь и все их обезвредили.

«В атаке задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них угнетены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье», – говорится в заявлении.

А еще оказывается, что атаковать столицу другого государства беспилотниками – это теракт. Кто бы мог подумать…

Министр обороны России Сергей Шойгу продолжил развивать тему теракта и заявил, что целились по гражданским объектам. Он назвал это терроризмом, цель которого – посеять панику.

За Шойгу этот месседж подхватили многочисленные российские политики, у которых бросились брать комментарии провластные СМИ. Глава комитета Госдумы Картаполов говорит о панике.

Крымский коллаборант, сенатор Цеков – об обстреле гражданских объектов, четко изображая стратегию своей любимой России.

Представители всех ветвей российской власти призывают глубинный народ сохранять спокойствие. А к особо тревожным обращается российская прокуратура: рекомендует не болтать лишнего.

Спокойно, товарищи!

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух пострадавших и принялся доказывать, что ничего страшного не произошло.

«Сегодня утром в результате атаки БПЛА в нескольких домах произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы находятся на местах событий. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Пока никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», – говорится в заявлении Собянина.

Успокаивают россиян эксперты и селебритиз разного сорта. «Россия знает, какие меры нужно принимать против атак украинских беспилотников», поэтому «ничего страшного не происходит», – заявил РИА Новости эксперт Глеб Бабинцев.

Продюсер Евгений Фридлянд, переживший атаку в своем имении, уверяет, что ждет победу и совсем не испуган, расписываясь заодно и за всех россиян.

В общем, среди всех россиян, если верить заголовкам российских медиа, сильно испугалась только Анастасия Волочкова. «У нас в поселке два часа назад раздавались взрывы. Какой ужас, как это было страшно», – пожаловалась русская балерина. Интересно, не оштрафуют ли ее за оскорбление чувств верующих в российское ПВО?

Атака на Москву как повод продолжать «СВО»

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет, но в то же время атака дронов лишний раз подчеркивает необходимость… продолжения «СВО».

Это заявление быстро подхватили другие российские СМИ с таким же нарративом:

В частности, «Московский комсомолец» выпустил статью с заголовком: «Даже панику навести не удалось: в попытках ударить по Москве ВСУ промахнулись не только беспилотниками».

Интересно, если не удалось спровоцировать панику, почему тогда представители власти весь день призывают москвичей не паниковать?

Отмечается, что ПВО столицы «ко всему было готово», что Россия никогда не бьет по мирным объектам, а попадает в них только украинская ПВО, а вот Украина наоборот прибегла к акту терроризма, когда била в Москве по жилым домам. Поэтому нужно воевать дальше.

Создается впечатление, что эта атака Кремлю выгодна не меньше Банковой. Догадываются об этом и читатели. Большинство русских СМИ закрыли возможность комментировать свои публикации, но вот на форуме сайта «Екатеринбург онлайн» находим интересные комментарии. Многие читатели предположили, что Россия на этот раз атаковала себя сама.

Впрочем, многие комментаторы просто ехидно отмечают, что главное – сохранять спокойствие.

Так чьи же это были дроны?

Между тем, российские эксперты пытаются объяснить, как так случилось, что московская система ПВО оказалась дырявой, как граница в Белгородской области. В частности, полковник запаса Сергей Хатылев, чтобы не болтнуть лишнего, сказал, что «атаковавшие Москву дроны могли быть запущены откуда угодно».

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов также «отмазывает» российскую ПВО, которая проворонила атаку дронов.

Другой эксперт высказывает мнение, что дроны прилетели не из Украины, и это работа российских диверсантов.

Тип дронов, атаковавших Москву, эксперты не установили.

И только во второй половине дня атаку столицы дронами прокомментировал сам Путин. Он не стал ругать ПВО, сообщив, что она сработала «штатно» и «удовлетворительно», но добавил, что «есть над чем работать». Также он назвал эту атаку местью за удар по штабу украинской военной разведки. Украинские разведчики на эти упреки пока не ответили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».