Лукашенко заявил, что «вопрос Украины нужно было решать в 2014-2015 годах» 3 1.06.2023, 11:54

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И выразил сожаление, что у Киева теперь есть армия.

Лукашенко заявил, что «вопрос Украины нужно было решать в 2014-2015 годах». Диктатор выразил сожаление, что у Киева теперь есть армия, которая может защищать страну:

— Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы.

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