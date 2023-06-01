Пригожин начинает «дерибанить» Россию Игорь Яковенко, «Главред»

1.06.2023, 12:22

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«Вагнеровцев» выводят из Бахмута не просто так.

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин дал новое интервью, в котором еще раз публично подчеркнул свой конфликт с Минобороны РФ.

Речь идет о дискредитации Минобороны, которая обусловлена сведением личных счетов Пригожина с руководством ведомства – министром Шойгу и руководителем Генштаба Герасимовым. Конфликт между ними возник из-за денег – деятельность Пригожина направлена прежде всего на их получение. Война у него на втором месте, политика – на третьем.

Контракты с Минобороны РФ позволили Пригожину получить 5 миллиардов рублей и часть денежных средств из 10 миллиардов, которые были выделены на создание волшебных магических пирамидок, установленных в Белгородской области. Бойцы Русского добровольческого корпуса аккуратно обошли такие пирамидки и зашли в регион.

Пригожин заинтересован в деньгах. Конфликт с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым был продиктован противостоянием за получение контроля над городским бюджетом, а конфронтация с Шойгу обусловлена борьбой за бюджет Минобороны.

После начала полномасштабной войны России и Украины Пригожин предложил Москве свои услуги, и российские власти с этим согласились. И в этой ситуации конфликт с Минобороны за ресурсы лишь усугубился. Пригожин настаивал на приоритетном снабжении своего подразделения и определенной автономии бандформирования. В качестве инструмента давления на Минобороны он использует свою мощную медийную структуру. Это анатомия конфликта.

Затем Пригожин с помощью своих медиаресурсов стал оказывать давление и на Путина. Когда Путин не хочет делать так, как хочет Пригожин, появляются такие формулировки, как про дедушку-конченого чудака на букву «м».

Впоследствии конфликт начал непрерывно разгораться. Думаю, Пригожин понимает, что Россия проигрывает в войне, которую она и начала, а по итогам боевых действий Москву ждет тяжелое поражение и смута. Пригожина это устраивает – смута приведет к мафиозной войне, в рамках которой начнется раздел территорий и собственности.

Сейчас Пригожин взял паузу на 2 месяца и выводит ЧВК Вагнера с поля боя, поскольку понимает, что украинское наступление полностью раздавит его группировку. При этом Пригожин рассчитывает сохранить силы до момента, когда они ему пригодятся для использования либо в Африке, либо в России. Пригожин будет участвовать в разделе территории и собственности России, когда там начнется смута.

Игорь Яковенко, «Главред»

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