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Путин раздал родственникам земли вокруг резиденции в Ново-Огарево

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  • 1.06.2023, 12:39
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Путин раздал родственникам земли вокруг резиденции в Ново-Огарево

И закрепил ее за собой «до конца жизни».

Президент РФ Владимир Путин построил «царское село» в подмосковном Ново-Огарево. Через подставных лиц и зарубежные офшоры он скупил участки и дома вокруг своей резиденции и раздал их родственникам, пишет «Проект», изучив переписку бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.

После прихода к власти в 2000 году Путин в рамках закона о гарантиях экс-президенту закрепил за собой право пользоваться усадьбой в Ново-Огарево до конца жизни. С тех пор в президентской резиденции обустроили бассейн, баню, спортзал, а в 2015 году подвели к ней секретную железную дорогу.

В середине 2006 года примыкающие к резиденции земли стали скупать компании, зарегистрированные в офшорах. Они предназначались в качестве «приданого» для дочерей Путина, отмечает «Проект».

Так, в 2013 году, когда младшая дочь Путина Катерина вышла за сына его друга Николая Шамалова — Кирилла, пара получила два участка с домами, которые принадлежали панамскому офшору. Официально молодые люди не регистрировали брак, но обвенчалась в церкви. В целях конспирации земли записали на Шамалова.

Из переписки последнего следует, что 4-этажный дом площадью более 1800 кв. м и участок в 60 соток показались молодой паре недостаточно привлекательными. Они потратили 9 млн евро на перестройку дома. При этом Шамалов несколько месяцев задерживал выплату 900 тыс. евро подрядчикам.

Второй дом Шамалов в 2013 году передал Артуру Очеретному — новому партнеру жены президента Людмилы Путиной. Об этом свидетельствует соответствующая доверенность из его почты. В июне того же года Путин и его жена объявили о разводе. Однако, как пишет «Проект», они задолго до этого нашли себе новых спутников.

Старшей дочери Путина — Марии Воронцовой отошли другие два участка рядом с резиденцией. Они также были куплены в 2006 году, но уже кипрским офшором — компанией Ermira. Как утверждает «Проект», эта компания долгие годы была «кошельком» Путина.

Примерно в 2016 году Шамалов и Катерина расстались. Вскоре после этого он потерял почти все акции крупнейшей российской нефтегазовой компании «Сибур», в которой ему принадлежало 20,8% стоимостью 2 млрд долларов. Большая часть этой доли вернулась друзьям Путина, уточняет «Проект».

В 2019 году у Шамалова изъяли все земли в Ново-Огарево. Однако у него осталась вилла во французском Биаррице, ранее принадлежавшая другому другу Путина Геннадию Тимченко.

Участки и дома в Ново-Огарево перешли компании, которую зарегистрировали юристы, связанные с миллиардером и другом Путина Аркадием Ротенбергом.

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