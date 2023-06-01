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Porsche анонсировал «спорткар будущего»

  • 1.06.2023, 12:41
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Porsche анонсировал «спорткар будущего»

Проект представят в день 75-летия немецкого автопроизводителя.

Первая модель марки — спорткар Porsche 356 — дебютировала 8 июня 1948 года, а в 2023 году в рамках мероприятия к юбилею бренда компания раскроет свое видение спорткара будущего. Никакой детальной информации о содержании презентации автопроизводитель не приводит.

Напомним, ранее появилась информация, что Porsche работает над гибридной версией спорткара 911, а также над электрическими спорткарами семейства 718 — купе Cayman и родстером Boxster.

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