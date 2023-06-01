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«Приорбанк» ввел комиссию в 750 рублей по валютным счетам

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  • 1.06.2023, 13:02
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«Приорбанк» ввел комиссию в 750 рублей по валютным счетам

О введении похожей комиссии объявил также «БНБ-банк».

«Приорбанк» еще в апреле анонсировал, что с 1 июня введет ежемесячную комиссию за облуживание текущих счетов в долларах и евро в 750 рублей. «Зеркало»

поинтересовалось у банка, ввели ли в итоге этот сбор.

В «Приорбанке» ранее заявляли, что с 1 июня введут ежемесячную комиссию за облуживание текущих счетов в долларах и евро. Она составит 750 рублей и коснется тех счетов, на которых хранится больше 50 тысяч долларов или евро.

«Если по состоянию на последний рабочий день месяца остаток по счету составляет 50 000 долларов или евро и более, то банк в соответствии с тарифами удерживает 750 белорусских рублей по официальному курсу Нацбанка, действующему на момент взимания платы», — уточняли в банке.

В контакт-центре «Приорбанка» 1 июня журналисту как физлицу сообщили, что комиссию в итоге ввели, она составляет 750 рублей.

О введении похожей комиссии с 5 июня объявил также «БНБ-банк», она составит 500 рублей. Речь о валютных счетах, на которых размещено от 50 тысяч долларов или евро. При этом сбор будут применять не по каждому отдельному счету, а суммарно по всем. Комиссия составит 0,1% от суммы на счету, при этом минимальный сбор будет 500 рублей.

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