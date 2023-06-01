Российская армия начала отступление под Угледаром 1.06.2023, 13:09

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ВСУ могут отрезать от снабжения группировку РФ в Волновахском районе.

Пока повстанцы «РДК» продвигаются в Белгородской области, российская армия начала отступление под Угледаром.

Российский военный пропагандист Романов в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники сообщает, что минувшей ночью армейские подразделения ВС РФ были вынуждены отступать в районе населенного пункта Владимировка Донецкой области, передает dialog.ua.

Владимировка расположена в Волновахском районе - ее потеря угрожает российской армии серьезными проблемами, поскольку в таком случае ВСУ возьмут под огневой контроль и перережут дороги снабжения соседней Павловки.

Ранее в рамках так называемого «зимнего наступления» российские военные пытались осуществить прорыв под Угледаром, однако были разгромлены и понесли тяжелейшие потери.

Теперь Угледар рассматривается в качестве одного из возможных направлений контрудара ВСУ.

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