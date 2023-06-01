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«Мои просьбы о возможности связаться с консульством были высмеяны»

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  • 1.06.2023, 13:23
  • 3,780
«Мои просьбы о возможности связаться с консульством были высмеяны»

Гражданин Польши рассказал, как его допрашивали на белорусской границе.

В польской группе в Facebook Zwiedzaj Białoruś 31 мая появился пост, в котором гражданин Польши рассказал, как он пытался попасть в Беларусь. Однако на границе подвергся допросам и угрозам со стороны белорусских силовиков. В итоге поляку запретили въезд в Беларусь.

Рискованное направление

В последнее время участились случаи тщательной проверки и задержаний граждан на белорусско-польской границе. Об этом рассказывали беларусы, которые пытались въехать в страну. Ранее историй от иностранцев не было. Рассказываем историю гражданина Польши, который пытался попасть в Беларусь 30 мая, но ему это сделать не удалось.

— Я неоднократно въезжал в Беларусь, в основном в Брест и близлежащие районы. С некоторых пор это становится довольно рискованным направлением. Меня задержали пограничники, а затем допросили ФСБ [вероятнее всего, сотрудники КГБ — прим. ред.]. У меня забрали телефоны, пытались заставить разблокировать их. Меня долго расспрашивали обо всем по нескольку раз. Откуда я, куда еду, что делал в Украине. Мои просьбы о возможности связаться с консульством были высмеяны. Мне угрожали, что меня задержат на несколько недель, и я «смягчусь». В конце концов угрозами мне удалось добиться того, чтобы меня отпустили. Это уже не дружественная полякам страна. Я знаю, что я был не единственным человеком, который сталкивался с такими неприятностями в последнее время.

Показать телефон

Поляки стали делиться своими историями под постом человека, которому запретили въезд в Беларусь. Приводим несколько комментариев:

— В посте явно половина — чушь собачья. Правда, когда я недавно пересекала границу, они спрашивали об украинских штампах с 2021 года и о контактах в Украине. Они также попросили показать телефон, и, убедившись, что нет ничего подозрительного, они оставили меня в покое. Автор, скорее всего, просто отказался показать телефон и в связи с этим его не пустили. Остальное — пышное воображение.

— Стандартная процедура в последнее время от КГБ, особенно интересуется всем, что в паспорте связано с Украиной. Даже если это не штамп, а только место рождения.

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