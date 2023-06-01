«Первое время спала в обнимку с кочергой» 1 1.06.2023, 13:41

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фото: realt

История белоруски, которая сберегла столетний семейный дом и не жалеет.

Люди, которые проводили детство в деревне, часто делятся схожими счастливыми воспоминаниями. В этих рассказах всегда есть место бабушке и ее деликатесам, приготовленных в печи, мягким высоким кроватям и устоям, что царили в доме. Но эти эпизоды из прошлого не всех взрослых возвращают в белорусские хаты. Юля — исключение. Молодая девушка часто видела во снах бабушкин дом и в конце концов поддалась предчувствию и приехала на родную землю. Она наводит там порядок и удивляется, сколько же ценных вещей хранят его столетние стены, пишет realt.by.

Деревня Сёгда Кореличского района Гродненской области сегодня нелюдная. Дома с двух сторон отделяет узкая дорога, а сами хатки прячутся за зелеными зарослями, которые в период цветения выглядят особенно сказочными и даже инопланетными, когда соседствуют с болотом.

Участки находятся на расстоянии, но три дома и вовсе отделились от деревни на островке среди поля. Два из них принадлежат одной семье, хозяйкой самого старого строения стала Юля.

— У этого дома очень богатая история. По сути, я даю ему уже третью жизнь, ведь в нем жили еще мои прабабушка и прадедушка. У них было 8 детей. Когда все повырастали, разъехались кто куда. Моя двоюродная бабушка вместе с супругом построили дом здесь по соседству. Потом на это место переехала моя родная бабушка с дедушкой, прихватив с хутора дом ее родителей. В моем детстве все это было большим семейным двором. Мы с сестрой бегали то в один дом, то в другой. Могли и там ночевать. Второй дом, который принадлежал двоюродной бабушке, тоже остался в семье, теперь им владеет ее внучка, — рассказывает историю Юля.

Желтый дом, обшитый старой вагонкой, как будто присел на землю. Где-то не выдержали испытание времени доски у фундамента, в стеклах небольшой входной двери отражается зеленый пригорок — кажется, выйдешь и тут же упадешь в свежую траву. Вблизи фасад как будто нарисован карандашами, есть много незакрашенных мест. В своем роде тоже произведение искусства.

— Мы с мамой насчитали, что дому как минимум 110 лет. Он у меня всегда ассоциируется с теплотой и безопасностью. Когда приезжали сюда летом с сестрой, бабушка под заказ как в ресторане готовила нам традиционные белорусские блюда в печи, — вспоминает девушка. — Иногда я думаю, что это не я решила восстанавливать его, а он решил выбрать меня. Когда стала старше, приезжала редко, боялась оставаться ночевать. Все сюжеты моих снов происходили именно в этих стенах. Я просыпалась с чувством тревоги от того, что я не тут. Когда три года назад приняла решение сберечь дом, эта тревожность пропала. Наверное, где-то в подсознании мне было бы больно видеть с годами, что дом моего детства, наследство бабушки и дедушки, разрушается.

Близкие Юли идею с восстановлением семейного гнезда поддержали, особенно мама, которая также выросла в этом доме. Сюда часто приезжает и маленькая племянница девушки. Юля с сестрой замечают, что малышке нравятся здесь те же вещи, что и им, когда они были в ее возрасте.

Пока Юля наводит порядок в доме и достает старые вещи из закромов. Главная комната в хате — зал. Тут всегда собирались гости, а их бабушка звала часто, так как была очень общительной.

— Здесь стоит старый трельяж. Я его немного переделала. Решилась повесить шторы, которым уже больше 20 лет. По их внешнему виду и не скажешь.

Настоящее украшение потолка — люстры с пластиковыми кристаллами, имитирующие хрусталь. Такие были у многих, но для Юли это украшение деревенской жизни.

— Любила в детстве, как преломлялся от нее свет.

— В спальне у нас стоят две железные кровати. Мы с сестрой на них спали. Иногда ругались, кто какую займет. Сохранили и шкаф, перекрасив его. Бабушка там хранили свои вещи. У нее их было много и все красивые. Она их шила себе сама, да и всю деревню одевала.

— Кухня вызывает гастрономическую ностальгию. Тут бабушка творила шедевры — блины, зразы. Все делалось в печи, поэтому в приоритете и ее сохранить. Мы немного ее ремонтировали, но остался еще пласт работ. Здесь висят бабушкины вышивки, стоит ее сервиз.

Сенцы — одна из самых темных комнат в белорусском деревенском доме и зачастую без окон. Синие стены сливаются с массивными дверьми. Каждая с изюминкой — особенной ручкой и с замком.

— Эту часть дома украшает старинная этажерка. Ее я переделала в первую очередь. Помню вокруг была сажа, мусор, а я села и начала перекрашивать. Этажерку нашла на чердаке, когда мне было 10 лет. Я очень упрашивала бабушку достать ее, уж очень мне нравилась. Вместе с дедушкой они стянули ее вниз. С тех пор этажерка всегда была дома.

Только веранда изменила свое назначение. По словам Юли, раньше здесь складывали то, что не помещалось в доме и во дворе. Сейчас этот уголок стал эстетичным. Крепкая старая скамейка, вид из окна располагают к посиделкам, особенно когда на дворе жара. Преимущество деревянного дома в том, что летом в нем уютно и прохладно.

— Нашла два сундука. В самом большом храним дрова. Второму ещё не нашли применение. Нужно хорошо подумать, ведь ему уже 103 года. Стол украшает скатерть, которую красила бабушка, и керосиновая лампа, что жила много лет среди хлама. Удивляюсь, сколько же тут старинных вещей.

Среди всего ненужного было и зеркало. Его Юля выставила во двор, чтобы потом выбросить, но именно там оно нашло свое место — эдакий портал в деревенскую жизнь.

Сейчас в бабушкин дом приезжают чаще. Его заново полюбили не только члены семьи, но друзья и жених Юли. Ночевать девушка здесь все равно долго не решалась, всё-таки вечерами эта тишина и дикость пугает.

— Обратная сторона медали такой обособленности в том, что если что-то случится, никто не сможет помочь. Испытала один раз это на себе. Мой жених привез меня сюда в отпуск, а сам уехал обратно в город. Через минут 10 поняла, что оставила в машине телефон. И вот что делать? Пошла гулять по деревне и познакомилась с дачницей, которая дала мне позвонить ему. Первое время было страшно и спать. Ложилась в обнимку с кочергой.

Юле больше нравится заниматься обстановкой, рестоврацией мебели и декором. Повезло, что винтажных вещей тут много — работы хватит. Но возраст дома постоянно напоминает о том, что в ремонт придется ещё вложить немало средств.

— Отодвинули диван в столовой и увидели, что прогнил пол. Скорее всего займемся им в следующем году. Экстренно переделывали из материалов, что нашли в веранде. В ход пошел старинный массивный шкаф, — делится хозяйка. — Следующая на очереди будет крыша. Нужно и фронтоны заменить, и обшивку.

Этот дом у семьи хотели купить, но мама Юли сразу отказалась.

— И в дальнейшем ни у кого из нашей семьи таких мыслей не было. Это наша частичка, место, где мы вспоминаем близких людей, вспоминаем свое детство.

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