Россияне из-за боев бегут из Шебекино в Белгород и Воронеж

Россияне из-за боев бегут из Шебекино в Белгород и Воронеж3
- 1.06.2023, 13:48
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Город охватила паника.
Там фактически началась паника, сообщают российские СМИ. В Шебекино после обстрела в здании возник пожар, при этом обстрел продолжается, поэтому тушить пожар фактически некому. Видео публикует телеграм-канал «Украина 365».
«Ничего не работает – ни магазины, ни общественный транспорт. Последняя очередь [РСЗО] «Град» выбила электричество», — сообщила женщина, которая по-прежнему остается в городе.
В районе города Шебекино Белгородской области продолжаются бои. Местные жители бегут оттуда в Белгород и Воронеж.
Там фактически началась паника, сообщают российские СМИ. В Шебекино после обстрела в здании возник пожар, при этом обстрел продолжается, поэтому тушить пожар фактически некому. Видео публикует телеграм-канал «Украина 365».
«Ничего не работает – ни магазины, ни общественный транспорт. Последняя очередь [РСЗО] «Град» выбила электричество», — сообщила женщина, которая по-прежнему остается в городе.
Российские власти объявили эвакуацию, хотя и подчеркивают, что вывозить людей под обстрелами нельзя. Вывозят жителей Шебекинского и Грайворонского округов. Машинами и небольшими автобусами людей везут в Белгород, Воронеж и Пензу.
Власти открыли горячую линию по эвакуации. Но люди жалуются в соцсетях, которые не могут дозвониться туда. Поэтому люди пытаются выбраться из города своими силами.
Белгородцам звонят пранкеры и призывают эвакуироваться из-за того, что «ВСУ прорвались через границу».
Люди бегут в Воронеж и Белгород. В Белгороде их размещают на спортивной арене и в студенческих общежитиях.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.
Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.
Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан».