Россияне из-за боев бегут из Шебекино в Белгород и Воронеж 3 1.06.2023, 13:48

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Город охватила паника.

Там фактически началась паника, сообщают российские СМИ. В Шебекино после обстрела в здании возник пожар, при этом обстрел продолжается, поэтому тушить пожар фактически некому. Видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

«Ничего не работает – ни магазины, ни общественный транспорт. Последняя очередь [РСЗО] «Град» выбила электричество», — сообщила женщина, которая по-прежнему остается в городе.

В районе города Шебекино Белгородской области продолжаются бои. Местные жители бегут оттуда в Белгород и Воронеж.

Там фактически началась паника, сообщают российские СМИ. В Шебекино после обстрела в здании возник пожар, при этом обстрел продолжается, поэтому тушить пожар фактически некому. Видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

«Ничего не работает – ни магазины, ни общественный транспорт. Последняя очередь [РСЗО] «Град» выбила электричество», — сообщила женщина, которая по-прежнему остается в городе.

Российские власти объявили эвакуацию, хотя и подчеркивают, что вывозить людей под обстрелами нельзя. Вывозят жителей Шебекинского и Грайворонского округов. Машинами и небольшими автобусами людей везут в Белгород, Воронеж и Пензу.

Власти открыли горячую линию по эвакуации. Но люди жалуются в соцсетях, которые не могут дозвониться туда. Поэтому люди пытаются выбраться из города своими силами.

Белгородцам звонят пранкеры и призывают эвакуироваться из-за того, что «ВСУ прорвались через границу».

Люди бегут в Воронеж и Белгород. В Белгороде их размещают на спортивной арене и в студенческих общежитиях.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан».

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