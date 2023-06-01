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В «Минск» прилетели два пассажирских самолета Ту-214 ФСБ РФ

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  • 1.06.2023, 14:14
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В «Минск» прилетели два пассажирских самолета Ту-214 ФСБ РФ

Военную активность на территории Беларуси зафиксировали на нескольких аэродромах.

На территории Беларуси 31 мая авиационная активность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи», «Лида» и «Лунинец». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Так на аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ (RF-36008).

В Национальный аэропорт «Минск» прилетели два пассажирских самолета Ту-214 ФСБ РФ (RA-64534 и RA-64523).

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