В «Минск» прилетели два пассажирских самолета Ту-214 ФСБ РФ 9 1.06.2023, 14:14

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Военную активность на территории Беларуси зафиксировали на нескольких аэродромах.

На территории Беларуси 31 мая авиационная активность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи», «Лида» и «Лунинец». Фиксировались полеты вертолетов и самолетов ВВС РБ и ВКС РФ, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Так на аэродром «Мачулищи» прилетал военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ (RF-36008).

В Национальный аэропорт «Минск» прилетели два пассажирских самолета Ту-214 ФСБ РФ (RA-64534 и RA-64523).

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