«За случайно оставленное открытое окно — штраф почти в $117» 1 1.06.2023, 14:34

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Клиент каршеринга рассказал о неудачной для кошелька поездке.

На днях с «Онлайнером» связался клиент каршеринга. Молодой человек утверждает, что получил относительно крупный штраф за то, что оставил опущенным стекло.

С его слов, спустя 10 дней после поездки с банковской карточки, привязанной к приложению каршеринга, у него попытались списать деньги — 296 рублей. Достаточно средств на тот момент не оказалось, поэтому операция не прошла.

— Что это было — я сразу не понял, просто пришла SMS от банка, мол, оплата не прошла. Присмотрелся: деньги хотел снять сервис каршеринга, в приложении появилось уведомление о штрафе в 8 базовых величин. Тогда я сам набрал в службу поддержки и поинтересовался, откуда взялась эта сумма. Мне ответили, что я не закрыл окно в машине прежде чем завершить поездку. Указали на п. 7.2.11 в договоре присоединения к сервису.

Находим тот самый пункт в договоре. Исходя из его логики клиент подверг потенциальной опасности автомобиль каршеринга: из-за открытого окна его в теории могли повредить, угнать или похитить что-то из машины. Штраф в 10 базовых величин грозит и тем, кто не закрыл двери, багажник, капот или оставил авто с запущенным двигателем.

— Как мне рассказали представители сервиса, о том, что я не закрыл окно, сообщил следующий клиент — примерно через 10 минут после завершения мной поездки. По телефону я уточнил, был ли нанесен ущерб автомобилю — не украли ли что-то из него из-за опущенного стекла, но мне ответили отрицательно. Однако уже во время личной встречи со специалистами сервиса мне сказали, что из машины пропал держатель для телефона. Я предлагал его купить самостоятельно и вернуть: такой девайс можно найти в продаже и за 10 рублей, но никак не за 300.

К слову, мне сделали «поблажку» в 74 рубля (вместо 10 б. в. дали 8), поскольку ранее я не нарушал правила пользования сервисом. После личного разговора мне и этот «долг» немного уменьшили, однако я все еще его не оплатил, — рассказал минчанин.

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