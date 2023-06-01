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Опоры Крымского моста покрылись трещинами

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  • 1.06.2023, 14:36
  • 8,502
Опоры Крымского моста покрылись трещинами

Повреждения охватывают всю длину столбов.

На опорах Крымского моста появились трещины. Такую информацию распространяют российские Telegram-каналы.

Кроме этого, также были опубликованы соответствующие фото, на которых четко видно повреждение сооружения. Их «запостил» на своей странице также и украинский активист Сергей Стерненко.

На двух опорах, которые держат автодорогу через Керченский пролив, появилось две вертикальные трещины. Они охватывают всю длину столбов.

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