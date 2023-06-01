Опоры Крымского моста покрылись трещинами

Опоры Крымского моста покрылись трещинами22
- 1.06.2023, 14:36
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Повреждения охватывают всю длину столбов.
На опорах Крымского моста появились трещины. Такую информацию распространяют российские Telegram-каналы.
Кроме этого, также были опубликованы соответствующие фото, на которых четко видно повреждение сооружения. Их «запостил» на своей странице также и украинский активист Сергей Стерненко.
На двух опорах, которые держат автодорогу через Керченский пролив, появилось две вертикальные трещины. Они охватывают всю длину столбов.