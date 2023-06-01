Сезонные овощи на рынке и в магазинах: сравнили цены 1.06.2023, 15:01

фото: tochka.by

То, что продается на рынке, не обязательно дешевле, чем в магазине.

Лето началось, а это значит, что на прилавках рынков и в магазинах – изобилие овощей нового урожая. Но иногда стоимость на одни и те же товарные позиции в разных местах может различаться. Tochka.by cравнилa цены на рынке и в магазине на популярные у белорусов огурцы, помидоры и картошку.

Цена картошки

Журналисты отправились на рынок «Западный» в Минске, он менее разрекламированный, нежели «Комаровка».

Стоимость картошки у продавцов различается. Где-то можно купить молодую бульбу урожая 2023 года по 4,5 рубля, а у кого-то есть по 4 рубля за кило.

- Это азербайджанская картошка. Белорусской пока нет, слишком рано. Надо месяц подождать еще, – говорит продавец.

В магазинах тоже продают молодую картошку – в основном из Азербайджана. К примеру, сеть «Алми» реализует корнеплод нового урожая на развес по 3,28 рубля за кило.

На доставке у «Евроопта» ранний импортный картофель по цене 3,33 рубля.

Получается, что торговые сети предлагают «второй хлеб» белорусам дешевле, нежели рынок. Но на рынке поторговаться можно, а в магазине – нет.

Цены на огурцы

Огурцы в июне, пожалуй, самый популярный овощ. Сладкие и ароматные плоды нового урожая покупатели берут сразу по 2-3 килограмма.

На Западном рынке уже несколько недель только белорусские огурчики. География поставок – Брестская область. Много огурцов из Пинска, Столина, Дрогичина.

Те, что покрупнее, продают уже по 3,50 рубля за кило. Те, что поменьше и послаще, – от 4 до 4,5 рубля.

- Возьмите больше – сделаем скидку, – говорит продавец, он же фермер из Столина.

Есть и гладкие большие огурцы из белорусских фермерских хозяйств – по 3,5 и 4 рубля.

В магазинах имеются и более бюджетные «колючие» овощи. К примеру, супермаркет «Санта» реализует гладкие российские огурцы по 2,01 рубля за кило.

Белорусский короткоплодный колючий овощ подороже – 3,86 рубля за кг.

В магазине «Алми» что среднеплодные, что короткоплодные огурцы реализуют по одинаковой цене – 4,29 рубля за кило.

В «Едоставке» самый дешевый огурец стоит 3,89 рубля за кило, есть и по 3,99 рубля.

Цены на помидоры

Томаты на рынке продают по разным ценам – разбежка порой в десять рублей.

К примеру, белорусские крупные стоят 4,50 рубля за кило. Есть местные томаты по 5 рублей, по 5,50.

- Все от сорта зависит, чем слаще и сочнее – тем дороже, – объясняют на рынке.

Азербайджанских помидоров тоже много. Есть сорта по цене 8,50 рубля за кило, есть и по 18,5.

В торговых сетях тоже разные цены на томаты.

Так, в «Алми» кило белорусских помидоров продают по 5 рублей. Есть и томаты "Розовые" по 6,59.

В «Санте» белорусские сливовидные томаты реализуют по 5,43 рубля за кило.

А в «Едоставке» самые бюджетные – по 3,64 рубля, но есть и более дорогой белорусский вариант – 8,34 рубля.

Овощная проблема в межсезонье

Если в теплый период о доступности овощей белорусы даже не думают, потому что на прилавках всего хватает – и по адекватным ценам, то в зимний период проблема возникает постоянно. «Золотые» огурцы, помидоры и перцы наделали в 2023 году много шума.

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