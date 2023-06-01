ШИЗО за «неправильное» количество ручек и носков: в каких условиях сейчас сидят политзаключенные? 2 1.06.2023, 15:17

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Стало известно о том, что происходит в Новополоцкой колонии.

Родственники политзаключенных рассказали «Радыё Свабода», что изменилось в колониях, где отбывают наказание их родные.

«Раньше бы ограничились выговором»

Как рассказала белоруска, в колонии, где находится ее сын, весной 2023 года стали еще более жесткими условия для политических заключенных, а отношение к ним сотрудников администрации стало более придирчивым.

«Послала сыну несколько ручек, а он ошибся в подсчетах, указал в описи на одну меньше. В итоге за эту одну ручку отправили в ШИЗО. Раньше бы ограничились выговором. Просто ищут, за что бы еще наказать», - рассказала мать политзаключенного.

Вторая женщина рассказала о ШИЗО «за один носок».

«Парень потерял один носок, в описи вещей уменьшил количество пар. Но ему сказали: «Нет, надо было указать, что у тебя столько-то пар с половиной». И назначили наказание - аж 10 суток ШИЗО».

Такое происходит только с политическими, отмечают родственники заключенных.

ШИЗО как «профилактика»

По сведениям родственников, для новых политзаключенных, которые прибывали в колонию в течение весны, помещение в ШИЗО стало обязательным, и это называют «профилактикой».

«По какой бы статье человек ни был осужден, если он политический — обязательно отправят в ШИЗО. А потом родственники удивляются, что поместили в карантин, написал, что якобы все нормально, - и вдруг исчез на месяц, а то и больше. А все просто: попал на «профилактику», — поделился опытом родственник политического заключенного.

«Лишний раз не накалять обстановку»

Родственники политзаключенных колонии в Новополоцке, где отбывал наказание претендент на пост президента Виктор Бабарико, поделились некоторыми сведениями о нем. По их словам, заключенные -уголовники этой колонии уверяют, что никто из них не участвовал в возможном избиении политика Бабарико. Заключенные полагают,что это может быть делом рук сотрудников администрации.

О том, где сейчас держат Бабарико, заключенные колонии не знают, но отмечают, что после того, как Бабарико вывезли, администрация колонии стала более осторожной.

«Направо-налево наказаний пока не раздают. Видимо, поступил приказ лишний раз не накалять обстановку в колонии», — говорят родственники политзаключенных о ситуации в Новополоцкой колонии.

Правозащитника «Весны» Валентина Стефановича направили на чистку кабелей

В Могилевской колонии № 15 сейчас отбывает наказание правозащитник Валентин Стефанович. Об этом сообщил источник, который контактирует с одним из заключенных колонии. По ее словам, Валентина Стефановича направили работать на очистку кабелей. Среди заключенных эта работа считается очень вредной и невыгодной, так как платят за нее считанные копейки.

Бывший узник ИК№ 15 под Могилевом Алексей, которому также пришлось работать «на проводах», подробнее рассказал об этой работе.

- Чистят проволоку от изоляции ножами. Это неудобно, опасно, но что поделаешь? Другого инструмента не выдают.

Робы, в которую можно было бы переодеться, чтобы не запачкаться на такой работе, не выдают. Искать приходится самому за сигареты либо покупать в тюремном магазине за личные деньги. Не нашел - никого не беспокоит. Обычную форму выдают одну на год, и если ты испортишь ее «на промке» за две недели, так это твои проблемы.

Раз в неделю выдают рабочие перчатки, но их хватает на два-три дня, а дальше выбрасывай. Поэтому от работы голыми руками много царапин и даже сильных порезов.

По словам Алексея, очистка кабелей от изоляции очень вредна для здоровья, особенно, если идет об очистке проволоки из свинца.

И сколько же платили за такую работу? Алексей утверждает, что получают на этой работе примерно 1,5 рубля в месяц. «Этого хватает ровно на две пары перчаток».

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