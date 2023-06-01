Обрусевший зодчий геленджикского дворца 1 Telegram-канал «Времени на раскачку нет»

1.06.2023, 15:49

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Фото: Getty Images

Жизнь современной властной российской верхушки богата комическими историями.

Они становятся еще более смешными в свете российской истории. Вот одна из них.

В Италии возбудили уголовное дело против архитектора «дворца Путина» в Геленджике Ланфранко Чирилло (обвиняется в контрабанде и подделке документов). Дворцовый зодчий укрылся в Москве, о чем в январе 2023 года, уже в ходе спецоперации, власти России уведомили Италию, сообщив, что Чирилло – гражданин России и для его ареста нет условий.

Если оставить правовую сторону дела, то вопрос, конечно, политический. Как выдать Чирилло Италии? Он же может выложить всё, что знает про «дворец Путина». Поэтому, деваться некуда – сидеть Чирилло в России до конца дней и ездить отдыхать на курорты Китая и в страны, откуда не выдадут в родную Италию.

В этом же, кстати, интерес российского начальства. Но между прочим, понимая, что за повадки у властей нашей страны, Чирилло стоило бы внимательно следить за состоянием своего здоровья. Сказано же было в классике советского кино: «Как говорил один мой знакомый, покойник. Я слишком много знал».

Итальянские зодчие много строили в Московском государстве. Они и их обрусевшие потомки работали в Российской Империи. Аристотель Фиорованти, Марк Фрязин, Алевиз Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Варфоломей Растрелли. Их шедевры известны всем.

И вот в России снова итальянский зодчий, создавший новый «шедевр» - геленджикский «дворец Путина». Сравнить его с былыми архитектурными сокровищами все равно, что поставить закатного «царя Путина» в один ряд с московскими государями и российскими императорами.

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