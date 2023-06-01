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Украинский дипломат: Российские спецслужбы контролируют дворец Лукашенко

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  • 1.06.2023, 16:08
  • 7,348
Украинский дипломат: Российские спецслужбы контролируют дворец Лукашенко

Путин там чувствует себя в безопасности.

Путин не решится на то, чтобы выехать за пределы Кремля из-за страха за свою жизнь. Такое мнение в эфире «Радио Свобода» озвучил бывший чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Глава Кремля чувствует себя в безопасности в гостях у Лукашенко.

«А Минск, чтобы было понимание, что все знают, куда он приезжает, там контроль его спецслужб. То есть это его спецслужбы контролируют дворец Лукашенко, они там допущены ко всему контролю. Поэтому там чувствует себя как дома, с точки зрения охраны. Но больше никуда не едет. Он боится за свою жизнь», — продолжил Валерий Чалый.

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