закрыть
1 июня 2023, четверг, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

CNN: Трамп признался в хранении секретного документа

  • 1.06.2023, 16:47
  • 1,164
CNN: Трамп признался в хранении секретного документа

Он принадлежал Пентагону и касался Ирана.

Федеральная прокуратура США получила доступ к аудиозаписи 2021 года, на которой бывший президент Дональд Трамп признается, что у него есть документ с грифом «секретно» по Ирану.

Об этом сообщает CNN.

Источники, знакомые с аудиозаписью, заявили, что этот документ принадлежал Пентагону и касался потенциального нападения на Иран. Встреча, по их словам, состоялась в июле 2021 года в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Тогда Трамп якобы увиделся с двумя людьми, работавшими над автобиографией бывшего главы администрации Трампа Марка Медоуза. Источники отметили, что у этих людей не было допуска к секретной информации.

«Запись подрывает аргумент Трампа, который заявлял, что рассекретил все документы после ухода с поста президента», - пишет издание.

В 2022 году ФБР изъяло из имения Трампа во Флориде Мар-а-Лаго более 300 документов: 184 из них в 15 коробках были отправлены в Национальное управление архивов и документации США в январе, 38 - переданы следователям адвокатом Трампа в июне, еще более 100 документов обнаружили в ходе санкционированного судом обыска 8 августа. В списке документов, найденных агентами ФБР в резиденции Трампа, среди прочего значились те, которые названы «совершенно секретными» и «конфиденциальными».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип