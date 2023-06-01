CNN: Трамп признался в хранении секретного документа 1.06.2023, 16:47

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Он принадлежал Пентагону и касался Ирана.

Федеральная прокуратура США получила доступ к аудиозаписи 2021 года, на которой бывший президент Дональд Трамп признается, что у него есть документ с грифом «секретно» по Ирану.

Об этом сообщает CNN.

Источники, знакомые с аудиозаписью, заявили, что этот документ принадлежал Пентагону и касался потенциального нападения на Иран. Встреча, по их словам, состоялась в июле 2021 года в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Тогда Трамп якобы увиделся с двумя людьми, работавшими над автобиографией бывшего главы администрации Трампа Марка Медоуза. Источники отметили, что у этих людей не было допуска к секретной информации.

«Запись подрывает аргумент Трампа, который заявлял, что рассекретил все документы после ухода с поста президента», - пишет издание.

В 2022 году ФБР изъяло из имения Трампа во Флориде Мар-а-Лаго более 300 документов: 184 из них в 15 коробках были отправлены в Национальное управление архивов и документации США в январе, 38 - переданы следователям адвокатом Трампа в июне, еще более 100 документов обнаружили в ходе санкционированного судом обыска 8 августа. В списке документов, найденных агентами ФБР в резиденции Трампа, среди прочего значились те, которые названы «совершенно секретными» и «конфиденциальными».

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