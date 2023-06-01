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Из Украины вылетел четвертый гражданский самолет за время полномасштабной войны

  • 1.06.2023, 18:27
  • 1,740
Из Украины вылетел четвертый гражданский самолет за время полномасштабной войны
Иллюстративное фото

Самолет вылетел из аэропорта «Львов».

Из Украины удалось эвакуировать еще один гражданский самолет — авиалайнер Airbus первого июня вылетел из Львова и приземлился в Варшаве.

Как сообщает avianews, авиалайнер Airbus A330−300 с мальтийской регистрацией 9H-SME вылетел утром из Львова и приземлился в 07:16 в Варшаве.

Отмечается, что передвижение воздушного судна зарегистрировал онлайн-радар Flightradar24, когда авиалайнер пересек границу Украины, и пилоты включили передатчик самолета.

После Варшавы авиалайнер вылетел во французский город Шатору, где самолеты проходят техническое обслуживание или консервацию в случае длительного хранения.

Издание сообщает, что A330−300 прибыл во Львов 23 февраля 2022 года. Самолет арендовала украинская авиакомпания Роза Ветров для перевозки грузов.

2 апреля 2022 года Роза Ветров эвакуировала из Львова самолет ATR-72. 13 сентября 2022 года также из Львова свой Airbus A320 смог вывезти лоукостер Wizz Air. 4 апреля 2023 года смогла эвакуировать свой последний самолет из аэропорта Борисполь украинская авиакомпания SkyUp.

Кроме гражданских, удалось эвакуировать также два военно-транспортных самолета. 20 декабря 2022 года Турция вывезла два Airbus A400. Они прибыли в Борисполь в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года и оставались заблокированными из-за закрытия воздушного пространства Украины.

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