В Украине представили электромобиль LUAZ 10 1.06.2023, 19:33

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Фотофакт.

В Киеве на выставке Com Auto Trans представили новый LUAZ в формате компактного электрического пикапа, сообщает Автоцентр.

За основу взят кузов китайской компании Hebei Kaiyun Motors. Также в нем есть украинские компоненты. Это – рама, сиденье, стекло и батарея.

Авто будет доступно в двухдверной версии Фермер и четырехдверном варианте Сити.

Запас хода электрокара – от 100 до 300 км. Что касается размеров, то длина – 3475 мм, ширина – 1375 мм, высота – 1550 мм, колесная база – 2315 мм. Вес авто – 510 кг.

В комплектации есть мультимедийная система и камера заднего вида. Также в салоне установлен цифровой щиток приборов и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Батарея емкостью 6,14 кВт∙ч позволяет проехать 100 км без подзарядки.

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