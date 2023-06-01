закрыть
1 июня 2023, четверг, 20:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине представили электромобиль LUAZ

10
  • 1.06.2023, 19:33
  • 5,346
В Украине представили электромобиль LUAZ

Фотофакт.

В Киеве на выставке Com Auto Trans представили новый LUAZ в формате компактного электрического пикапа, сообщает Автоцентр.

За основу взят кузов китайской компании Hebei Kaiyun Motors. Также в нем есть украинские компоненты. Это – рама, сиденье, стекло и батарея.

Авто будет доступно в двухдверной версии Фермер и четырехдверном варианте Сити.

Запас хода электрокара – от 100 до 300 км. Что касается размеров, то длина – 3475 мм, ширина – 1375 мм, высота – 1550 мм, колесная база – 2315 мм. Вес авто – 510 кг.

В комплектации есть мультимедийная система и камера заднего вида. Также в салоне установлен цифровой щиток приборов и мультимедийная система с сенсорным дисплеем.

Батарея емкостью 6,14 кВт∙ч позволяет проехать 100 км без подзарядки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип