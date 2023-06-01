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«Севилья» в седьмой раз выиграла Лигу Европы

  • 1.06.2023, 19:48
«Севилья» в седьмой раз выиграла Лигу Европы

В финале испанцы победили итальнскую «Рому».

Испанский футбольный клуб «Севилья» в серии пенальти обыграл итальянскую «Рому» и стал победителем Лиги Европы. Финальная встреча турнира прошла в ночь на четверг в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе «Ромы» гол забил Пауло Дибала (35-я минута), на 55-й минуте защитник итальянский команды Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота. Серия пенальти завершилась со счетом 4:1 в пользу «Севильи», победный удар нанес защитник Гонсало Монтиэль.

«Севилья» стала победителем Лиги Европы в седьмой раз в истории, клуб является рекордсменом по этому показателю. Ранее команда выигрывала турнир в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. «Севилья» не проиграла ни одного финала, в котором участвовала.

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью впервые проиграл в финале еврокубкового турнира в качестве главного тренера. Португалец выиграл все пять предыдущих финалов, в которых участвовал: он становился победителем Кубка УЕФА (2003) и Лиги чемпионов (2004) с португальским «Порту», Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (2010), Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» (2017) и Лиги конференций (2022) с «Ромой».

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