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В Барановичах двое пассажиров такси решили «поучить» женщину, которая ехала с дальним светом фар

  • 1.06.2023, 20:16
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В Барановичах двое пассажиров такси решили «поучить» женщину, которая ехала с дальним светом фар

Избили и ее, и пассажиров.

В Барановичах возбудили уголовное дело в отношении двух жителей города, которые избили женщину-водителя и двоих ее пассажиров за то, что она ехала на своем автомобиле с включенным дальним светом фар, пишет «Наш край».

Двое мужчин ехали на автомобиле такси в направлении из агрогородка Русино в Барановичи. На въезде в город они обогнали легковой автомобиль. Пассажирам такси не понравилось, что водитель легковушки двигалась с дальним светом фар. Они попросили водителя остановиться перед машиной, женщине-водителю также пришлось завершить поездку. После этого из машины вышел ее сын и направился к такси, чтобы узнать, в чем дело и почему их вынудили остановиться.

Мужчины из такси тоже вышли и набросились на молодого человека с кулаками. После этого из второй машины выбежали женщина-водитель, а также супруга парня, которого избивали подозреваемые. Разъяренные пассажиры набросились с кулаками и на женщин.

Оба мужчины задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК. Ранее оба уже были судимы. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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