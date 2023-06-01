Зеленский договорился обсудить создание коалиции самолетов на «Рамштайне»
- 1.06.2023, 20:25
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Президент Украины провел переговоры с лидерами европейских стран.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами европейских стран. В частности, был поднят вопрос создание коалиции боевых самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.
По его словам, в ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с началом тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типов.
«Договорились после предстоящих консультаций с американской стороной продолжить работу над официальным решением о создании коалиции боевых самолетов «Небесного щита Украины» на следующей встрече в формате «Рамштайн», - написал Зеленский.
Также лидеры обсудили вопросы будущих поставок самолетов и создания необходимой для них инфраструктуры.
Отметим, что точная дата очередной встречи в формате «Рамштайн», на которой союзники Украины обсуждают предоставление военной помощи, пока неизвестна. При этом предыдущая такая встреча произошла 25 мая.