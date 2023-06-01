РФ потеряла более 60 тысяч военных, пытаясь захватить Бахмут 1.06.2023, 22:39

Оценка Запада.

Запад оценивает, что Россия потеряла более 60 тысяч военных в результате попыток захватить город Бахмут на востоке Украины.

Об этом, как пишет Sky News, в четверг журналистам заявил западный чиновник на условиях анонимности.

«Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил России не менее 60 тысяч жертв в секторе Бахмут-Попасная в течение годовой битвы», – сказал чиновник.

Он уточнил, что 60 тысяч – это «консервативная оценка» российских потерь на этом участке фронта, в которую входят как раненые, так и погибшие. Из них, добавил чиновник, по крайней мере треть – именно погибшие.

Город собеседник журналистов оценил как «стратегически неважный», добавив, что, по оценке Запада, «украинские подразделения отошли из основной застроенной части города».

«Мы видим, что силы ЧВК «Вагнера» находятся в процессе отхода (из Бахмута – ред.), по крайней мере по состоянию на сейчас. Замена этих силовых элементов требует значительных усилий от и без того перегруженных регулярных сил России», – отметил он.

Общее количество потерь РФ в войне с Украиной, по словам западного чиновника, превышает 200 тысяч.

В ночь на 21 мая Министерство обороны России сообщило о якобы захвате Бахмута после многомесячной наступательной кампании. Украинская сторона же заявляет, что армия продолжает контролировать часть Бахмута.

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