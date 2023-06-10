Последний энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим «холодной остановки» 10.06.2023, 1:10

Учтены риски, имеющиеся после разрушения Каховской ГЭС.

В пятницу, 9 июня, украинский «Энергоатом» издал распоряжение о переводе блока №5 Запорожской АЭС в состояние «холодной остановки». Об этом сообщает https://t.me/energoatom_ua/13499) официальный телеграмм-канал Энергоатома.

«Учитывая риски для ядерной и радиационной безопасности, имеющиеся после разрушения Каховской ГЭС, это самое безопасное состояние для атомного реактора. Именно поэтому Госатомрегулирование выдало соответствующее распоряжение, а Энергоатом и легитимное, украинское руководство ЗАЭС начали его немедленное выполнение», - говорится в сообщении.

Принятое решение вызвано невозможностью устранить на оккупированной россиянами станции выявленные нарушения требований ядерной и радиационной безопасности.

В Энергоатоме также перечислили факторы, которые были учтены:

- просчитан экспертами износ Каховского водохранилища через несколько суток после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами;

- продолжение периодического обстрела ими промышленной площадки ЗАЭС и прилегающих территорий, в результате чего терпят повреждения воздушные линии, соединяющие станцию с энергосистемой Украины;

- прекращение с 17 мая 2023 передачи Автоматизированной системы контроля радиационной ситуации (АСКРО) ЗАЭС, то есть отсутствие раннего оповещения;

- деградация системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и вне ее в условиях

«В случае невыполнения распоряжения рашистскими «контролерами» ЗАЭС их действия будут рассматриваться как умышленное и целенаправленное нарушение правил ядерной и радиационной безопасности ядерной установки ЗАЭС», - отмечает Энергоатом.

Эксплуатация других энергоблоков ЗАЭС – №1, 2, 3, 4, 6 – также ограничена состоянием «холодная остановка».

Ограничения, наложенные сегодня на блок №5 Запорожской АЭС, будут действовать до устранения выявленных нарушений.

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