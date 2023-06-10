Агенты в стиле «фастфуд» 10.06.2023, 12:11

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Как украинские спецслужбы переиграли белорусский КГБ.

О задержании в Ровенской области агента белорусских спецслужб 2 июня сообщила Служба безопасности Украины. Им оказался гражданин РБ с постоянным видом на жительство в Украине. Мужчину подозревают в том, что он обходил пограничную территорию, наблюдал за перемещением украинской армии и передавал эти сведения в РБ. В белорусском КГБ заявили, что о задержании знают, но комментировать его отказались.

«Его (задержанного. - Ред.) основной задачей был поиск и сбор данных о фортификационных сооружениях на территории Ровенской области, о перемещении и количестве войск», - комментирует военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«РБ организовала наблюдение по просьбе «старшего брата»

По словам собеседника «Немецкой волны», также белорусским спецслужбам интересны общественные настроения в приграничном украинском регионе. Эксперт считает, что РБ вероятно организовала наблюдение «не только в своих интересах, а, скорее всего, по просьбе «старшего брата» - ФСБ».

Ступак предполагает, что расследование по этому делу будет завершено в течение года, гражданин РБ может получить «лет 15 тюрьмы». «Может попасть и на обмен, если белорусская сторона будет заинтересована в нем», - не исключает собеседник.

Иван Ступак также прокомментировал задержание в апреле двух граждан Беларуси в Закарпатье. Мужа и жену, которые жили в Украине с 2013 года, подозревают в дискредитации украинской армии и разжигании антисемитизма.

«Отдельный вид работы - писать комментарии и раскачивать общество с помощью троллей», - говорит эксперт. По его словам, так называемые «ботофермы» в Украине раскрывают «где-то раз в месяц». «Они агитируют, создают большое количество псевдопользователей в Facebook», - отмечает Ступак.

«Агенты в стиле «фастфуд»

На вопрос, почему предполагаемые агенты КГБ жили в Украине в течение многих лет и местные спецслужбы их не раскрывали, собеседник DW говорит, что они были «законсервированы, занимались своей деятельностью» и не привлекали внимания, хотя были завербованы давно, возможно, во время поездки в Беларусь и на каком-то компрометирующем материале. Сейчас же они начали действовать активно, чем и привлекли внимание СБУ.

С началом полномасштабной войны в Украине, отмечает Ступак, появились и «агенты в стиле «фастфуд». Это люди, которые высказывают пророссийские взгляды в украинских пабликах и Telegram-каналах. С ними, как правило, связываются российские спецслужбы, просят «пойти узнать, где блокпост, склад, куда «леопарды» приехали». «Человек может оказывать помощь либо за деньги, либо потому, что ненавидит «бандеровцев и англосаксов» и готов помогать бесплатно. Таких быстро ловят, потому что у них нет подготовки», - говорит экс-сотрудник СБУ.

Проникнуть в украинский Кабмин КГБ не смог

Что касается белорусской агентурной сети в Украине, Иван Ступак уверен, что в приграничных с РБ регионах точно есть люди, завербованные КГБ. «КГБ и пограничной службе очень важно знать, что находится с нашей стороны», - отмечает эксперт. В то же время он почти уверен, что проникнуть в круги высшего политического руководства, к примеру, в украинский Кабмин, белорусские спецслужбы не смогли. «Это только Россия могла вербовать в наших спецслужбах и полиции», - добавляет Ступак.

Кроме того, собеседник считает, что ФСБ вербует белорусов напрямую, без участия спецслужб РБ, а также, что последние не станут сильно возражать, даже «если будет выявлен факт вербовки какого-то небольшого белорусского чиновника».

КГБ и ФСБ следили за участниками переговоров в Минске?

Иван Ступак говорит, что до начала полномасштабной войны РФ в Украине СБУ «фиксировала интерес белорусских спецслужб, но они действовали аккуратно» и «доказательств шпионажа особо не было». «Некоторые вещи спускались на тормозах. Либо, если дипломат, выдворяли», - рассказывает собеседник.

В то же время, по его словам, украинские политические деятели чувствовали на себе постоянное внимание со стороны как КГБ, так и ФСБ, когда приезжали в Минск на переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. «Чувствовали себя под пристальным вниманием со стороны местного КГБ и российского ФСБ, которое чувствовало себя вольготно. Боялись говорить что-то в гостиницах, принимали массу мер, чтобы противостоять прослушке. Нашей делегации было очень сложно», - вспоминает Иван Ступак.

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