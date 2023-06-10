«У директора была очень ревнивая жена, которая приходила и устраивала сцены в офисе» 10.06.2023, 12:29

иллюстративное фото

Как белорусские айтишники прибегают к уловкам, чтобы уволиться.

Белорусские айтишники поделились историями о том, как «брали в заложники» собственность компании, чтобы добиться лучших условий увольнения. А журналисты devby.io попросили юриста прокомментировать кейсы.

Скачала файлы, чтобы отдали трудовую и зарплату

– Это было в начале нулевых. Я только выпустилась из вуза, собиралась месяц-другой отдохнуть, а потом искать работу. И тут звонит знакомая: ее директор открывает новую контору – и набирает людей.

Собеседование с директором было в «Журавінке». Он меня почти ни о чем не спрашивал: сказал, что уже сходил в деканат моего факультета – и там ему обо мне «все рассказали», я ему подхожу. Потом расписал, какая крутая будет у него компания, какие партнеры: «в США в командировку полетишь».

Окей, почему бы не попробовать – я трудоустроилась в эту контору (и за собой привела еще одного человека). Работалось там нормально, если бы не одно «но»: у директора была очень ревнивая жена, которая приходила и устраивала скандалы и сцены в офисе. А один раз запустила в мою коллегу стеклянную банку – та пролетела над ухом девушки и разбилась о стену.

Директор только мычал: «Ну-у-у, а что я могу сде-е-елать?» Оказалось, по документам жена была учредительницей той самой конторы, и он боялся слово лишнее сказать ревнивице.

Месяц в конторе закончился – и мы с коллегой решили, что не хотим дальше работать в такой нервной обстановке. Сказали директору, что он и его жена не прошли испытательный срок (шучу, просто написали заявление «прошу уволить с…» – и указали число). Мы ждали, что нас попросят отработать еще какой-то срок, который понадобится для поиска новых сотрудников, – и отпустят. Но не тут-то было.

Директор стал возмущаться: он нас, зеленых, на работу взял – и не отпустит. А вот его жена передала через коллег, что сама нас уволит – по статье. И зарплату не выплатит.

Я скопировала все файлы с компьютера, за которым работала, на диски – и сказала, что отдам их, когда нам выплатят заработанные деньги и вернут трудовые книжки. Через несколько дней состоялся обмен.

Контора проработала еще несколько месяцев – и закрылась, все время ее существования там была текучка.

Скачала файлы, чтобы дали распределиться в другую компанию

– 1,5 года назад работала по распределению в небольшой компании – менее 10 человек в штате. Она занималась продажами оборудования, а я была там менеджеркой. Работать было некомфортно:

Начальник до минуты отслеживал, все ли на рабочем месте. Отпроситься уйти пораньше – только по суперуважительной причине.

Не раз бывало: чтобы передать документы заказчику на другой конец города, нужно было в любую погоду ехать к нему самой – и за свой счет. Хочешь сэкономить – езжай на троллейбусе, говорил начальник.

А еще он мог позвонить в нерабочее время, и ты был обязан снять трубку. Не снял – тогда на следующий день тебя ждет «разговор» о том, что его звонки нельзя игнорировать, потому что он – босс.

А апофеозом стала установка камер слежения в офисе – якобы чтобы у нас ничего не пропадало. Когда начальник уезжал в командировки, он развлекался тем, что следил, чем мы там заняты. Время от времени из динамиков доносился его голос: «Как дела? Работаем?»

В итоге я решила перераспределиться на другое место. Когда сказала начальнику, что увольняюсь, он изменился в лице. Буркнул: немедленно сдай флешку и ключи от офиса и завтра даже не думай появляться в офисе – получишь выходной за свой счет. Хотя до этого я сказала, что готова завершить все проекты и подготовить нового человека.

Завтра он написал, что на следующий день меня опять в офисе «не ждут», и послезавтра – и так ежедневно. Наевшись «завтраками», я спросила, что происходит. И в ответ получила, что я предательница и не заслуживаю доверия, но он «не знает, что со мной делать». А вообще я «обязана отработать два года» у него – и у меня нет права передумать.

Поскольку я не обнадеживала себя мыслью, что прощание будет адекватным, то за день до разговора об увольнении скачала все рабочие файлы на свою личную флешку, а в день, когда со мной так резко попрощались, зашла на почту и, как обычно, забрала по доверенности письма. Среди них, кстати, оказалась и накладная об отгрузке.

В один из дней я пришла в офис и сообщила начальнику, что верну все файлы, если мы разойдемся спокойно и без нервов. В итоге он все равно лишил меня премии, не перечислил отпускные и не выплатил процент от проданного оборудования, о котором договаривались ранее.

В УК как минимум три статьи для таких кейсов. «Если наниматель ведет себя неправильно, нужно обращаться в суд»

Devby.io спросил юриста, каковы последствия.

– Конечно, у работников есть «своя правда», но в большинстве случаев – так, как они описаны читателями, – работники превысили допустимые законодательством пределы и попытались решить свои вопросы неправовыми средствами.

К сожалению, это чревато. Необходимо понимать, что права на все, что работник создает в рамках трудовой деятельности (презюмируем, что законодательно все правильно оформлено – и в должностные обязанности входит выполнение указанных работ, они оформляются и передаются в соответствии с законодательством), принадлежит нанимателю. Это означает, что работник не вправе «захватить» с собой с работы результаты своего труда или какие-либо нематериальные активы, ценности, документы.

В случае, если наниматель ведет себя неправильно – не увольняет, не реагирует на поданные заявления, не выплачивает заработную плату, – нужно обращаться в суд.

Проблема еще и в том, что действия нанимателя в данных случаях в большинстве своем носят характер административного правонарушения, а в указанных действиях работников как раз таки очень часто содержатся признаки уголовных преступлений.

Так, удаление с серверов «результатов своей работы», за которую даже не заплатили заработную плату, может быть квалифицировано как уничтожение, блокирование или модификация компьютерной информации (ст. 350 УК РБ), за что предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 3 лет.

В некоторых случаях действия работников могут квалифицироваться как вымогательство (ст. 208 УК РБ), за что предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свободы.

А для более общих случаев, когда нет уничтожения или блокирования информации, есть более общая статья – ст. 384 УК РБ. Она предусматривает ответственность за принуждение к выполнению обязательств, именно законных, но незаконными способами: путем угрозы применения насилия, уничтожения или повреждения имущества либо распространения сведений, способных причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Ответственность по данной статье – до 3 лет лишения свободы. (Эксперт добавляет, что срок давности по таким преступлениям, а они относятся к менее тяжким, ограничен 5 годами со дня совершения преступления. – Ред.)

Ну и нужно понимать, что, как правило, наниматель начинает злоупотреблять именно тогда, когда у него есть такая возможность. Например, если трудовой договор не подписан или два экземпляра подписанного договора хранятся у нанимателя, заработная плата в договоре не соответствует фактической заработной плате, работник по акту получил больше имущества, чем по факту, и т. д.

Поэтому тут рекомендация – со старта изначально правильно оформлять все отношения, чтобы у нанимателя было меньше возможностей и желания для злоупотребления.

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