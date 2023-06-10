Боевые русалки Телеграм-канал «СерпомПо»

10.06.2023, 12:39

иллюстративное фото

Взяли кремлевских «в клещи» из космоса и из глубин земли.

Новости о Каховской плотине перешли в наступление на позиции кремлевского начальства. Оно пыталось контратаковать, но, похоже, движение захлебнулось и приходится вернуться на исходные, с ворчанием сесть в окопы.

Американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее обрушения. Еще раньше норвежские исследователи сообщили, что сейсмические сигналы говорят о том, что на гидростанции был взрыв. Взяли кремлевских «в клещи» из космоса и глубин земли.

В этой связи нельзя не отметить вялость пропаганды, истощение способности выдумывать версии. Помните, как это было после того, как российский «Бук» поразил малазийский «Боинг» над Украиной? Каких только фантазийных идей не было – от украинского летчика до украинской ПВО. Было много и другой экзотики, включая дорогостоящее моделирование от «Алмаз-Антей». А сейчас?

Нет бы, вызволить из «Роснефти» Михаила Леонтьева («Однако, здравствуйте!»), чтобы вынес на люди какую-нибудь фантастическую историю об украинских боевых русалках, заложивших взрывчатку. Как весело плескались они потом при Луне, освободив Днепр от запруды. И даже свидетели есть, видевшие их языческий, богомерзкий, совратительный для случайного наблюдателя танец.

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