ВСУ разбили подразделения 72-й бригады РФ под Бахмутом: мощное видео 1 10.06.2023, 12:49

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Лишь небольшой части оккупантов удалось бежать или сдаться в плен.

Украинские защитники разбили подразделения 72-й бригады ВС России под Бахмутом. В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады фактически полностью уничтожили врага.

Части оккупантов удалось бежать, еще несколько российских военных попали в плен.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады в соцсетях опубликовали видео, как их бойцы громили 72-ю отдельную бригаду РФ и технику врага.

Кадры зачистки вражеских позиций сняты на GoPro во время штурма лесополосы, в которой засел противник. Задание выполнили бойцы взвода разведки 1-го штурмового батальона.

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