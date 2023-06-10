Премьер-министр Канады Трюдо неожиданно прибыл в Киев
- 10.06.2023, 13:13
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Визит не был анонсирован.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неанонсированным визитом в Киев.
Об этом сообщает CBC News.
Вместе с Трюдо в Киев приехала вице-премьер-министр Христя Фриланд. Как пишет издание, визит планировали в условиях строгой секретности.
Трюдо уже пообщался с украинскими военными на Михайловской площади и возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину. Позже канадский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это второй визит Трюдо в Украину во время полномасштабной войны. 21 мая он встречался с Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.