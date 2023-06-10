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Премьер-министр Канады Трюдо неожиданно прибыл в Киев

  • 10.06.2023, 13:13
  • 1,588
Премьер-министр Канады Трюдо неожиданно прибыл в Киев
Фото: Getty Images

Визит не был анонсирован.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом сообщает CBC News.

Вместе с Трюдо в Киев приехала вице-премьер-министр Христя Фриланд. Как пишет издание, визит планировали в условиях строгой секретности.

Трюдо уже пообщался с украинскими военными на Михайловской площади и возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину. Позже канадский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это второй визит Трюдо в Украину во время полномасштабной войны. 21 мая он встречался с Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

Фото: KyivOnline_UA
Фото: KyivOnline_UA
Фото: KyivOnline_UA
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