Премьер-министр Канады Трюдо неожиданно прибыл в Киев 10.06.2023, 13:13

1,588

Фото: Getty Images

Визит не был анонсирован.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом сообщает CBC News.

Вместе с Трюдо в Киев приехала вице-премьер-министр Христя Фриланд. Как пишет издание, визит планировали в условиях строгой секретности.

Трюдо уже пообщался с украинскими военными на Михайловской площади и возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину. Позже канадский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это второй визит Трюдо в Украину во время полномасштабной войны. 21 мая он встречался с Зеленским на саммите G7 в Хиросиме.

Фото: KyivOnline_UA

Фото: KyivOnline_UA

Фото: KyivOnline_UA

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».