«Вместо подкачанного высокого красавчика пришел мужик в майке-алкоголичке и сланцах» 4 10.06.2023, 13:22

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Белоруски рассказали о самых необычных свиданиях из «Тиндера».

Онлайн-знакомства не всегда проходят гладко. Иногда встречи выливаются во что-то странное, после чего еще долго приходится «отходить». Истории минчанок опубликовал сайт citydog.io.

Анна (24): не дала погладить по коленке – он надулся и пошел подтягиваться на турники

– Несколько лет назад познакомилась в «Тиндере» с молодым человеком лет 24. Несколько дней пообщались, показался адекватным. Говорил, что работает художником, – я повелась на интеллигентную профессию и решила с ним встретиться.

На свидание он меня повел на какую-то лавочку возле метро «Спартыўная», как и подобает голодному художнику. Сейчас уже даже не вспомню это место. Разговор особо не клеился, хотя я мегаобщительная. Но это не помешало ему минут через 40 попытаться погладить мою коленку. Я максимально деликатно попросила его этого не делать – и он сразу надулся. Я предложила выдвигаться в сторону метро.

По пути была детская площадка, и молодой человек, видимо, чтоб не лопнуть, решил выпустить пар и пошел подтягиваться на турниках. Я, дурочка, еще стояла и смотрела на это чудо минут десять. Не знаю, зачем он это сделал: молча ушел повисеть и так же молча вернулся. А потом мы просто дошли до метро.

А еще я заметила какую-то тенденцию среди молодых парней, вернувшихся из армии. Уже два раза натыкалась на то, что они говорят примерно следующее: «Пока я служил, моя невеста изменяла мне с каждым столбом города М., и теперь я очень печален, предан и не способен довериться ни одной женщине. Но ты, ИМЕННО ТЫ можешь вернуть меня к жизни!» Приходится объяснять, что я не Франкенштейн и никого по кускам собирать не буду. Итог таких свиданий – я одна ем мороженое.

Ольга (32): самое короткое в жизни свидание длилось 4 минуты

– Познакомилась с парнем в Tinder, договорились встретиться. Он сказал, что заедет за мной на машине. Подъехал к подъезду. Я опаздывала буквально минут на 5–7, о чем его и предупредила заранее.

Спустилась, только села в машину, как он начал меня отчитывать: мол, он тратит на меня время, а я, такая-сякая, еще и опаздываю. К моменту, когда я поняла, что не хочу уже никакого свидания, мы выезжали из двора. Я попросила остановить машину и ушла.

После этого он еще писал мне, что потратил время и деньги на бензин, а я его кинула – и теперь ему должна. И что он сразу понял, что я напряжная разводила, которая много хочет.

Елена (35): вместо подкачанного высокого красавчика пришел мужик в майке-алкоголичке и сланцах

– Пару лет назад мне в «Тиндере» понравился мужчина. В анкете было указано, что ему 39 лет, рост – 180 см. На фотографиях – красавчик атлетического телосложения. Договорились встретиться на чашку кофе.

Во-первых, он опоздал на 10 минут. Но предупредил, что паркует машину, поэтому, думаю, ладно. Во-вторых, пришел с завявшей розой – она прямо голову уже опустила. Ну и в-третьих, каково же было мое удивление, когда подкачанный красавчик с ростом 1,8 метра на фотках в жизни превратился в обычного мужика от силы сантиметров 160, тело которого вряд ли когда-либо видело спортзал. При всем при этом он пришел в синтетических шортах, в каких за границей обычно плавают, растянутой майке-алкоголичке без рукава и сланцах на босую ногу. И говорит: «Ну и что тут такого, ну, немного приукрасил».

Я ему сказала: «Спасибо, но нам не по пути». И в ответ услышала в свой адрес, что я зажралась.

Евгения (41): отвез в загородное кафе и сбежал, не оплатив счет

– Познакомилась в «Тиндере» с мужчиной. Пообщались, договорились встретиться, но потом меня в разговоре что-то напрягло – и я отменила встречу. Позже, месяцев через шесть, он снова мне написал. Я к тому моменту уже и забыла, что именно мне не понравилось, поэтому согласилась на встречу.

Он заехал за мной и предложил посидеть в загородном кафе – за 10–15 километров от Минска было неплохое заведение с шашлыками. Меня такое предложение насторожило, но я почему-то себя не послушала.

Приехали мы в это кафе, поели, поболтали, даже чем-то выбесили друг друга. И тут он говорит, что пойдет в туалет, встает и резко хватает свою сумку. Я еще говорю: «Ой, так резко схватил, будто убежать собрался». А он реально убежал и выключил телефон.

Я в шоке, что такое возможно, оплачиваю общий счет, стою жду такси. Из кафе в это время выходит другой мужчина и предлагает подвезти – как раз жил недалеко от меня. В общем, ехали мы с ним вместе, и они с таксистом так ржали над моей историей, что водитель от смеха даже по ноге себя хлопал.

По пути еще этот мужчина из кафе остановил такси и купил мне красивенный вазон с орхидеями. Говорит: «Это вам в качестве извинения от всех мужчин, чтобы не разочаровывались». Ну, и такси тоже сам оплатил.

Анастасия (31): не заметила стеклянную дверь и разбила себе лицо

– На последнем курсе универа я пришла на свидание с парнем, с которым познакомилась в «Тиндере». Оказалось, что он белорус, но давно не живет в Беларуси, приехал навестить родителей ненадолго. Попросил показать ему хорошие бары.

Для начала я выбрала какое-то кафе (уже не помню, какое). Мы посидели, пообщались и решили пойти в бар. Стоит отметить, что из кафе я выходила абсолютно трезвая. Но, поворачиваясь, не увидела, что закрыта стеклянная дверь, – и со всей дури разбила себе лицо. Кровь шла из носа и передних зубов.

Молодой человек еще спросил, ко мне или к нему мы едем. Я рассмеялась, что было весьма эксцентрично в моем положении, и ушла.

А еще был случай, когда я пришла на свидание в хорошее место, а через 10 минут разговора молодой человек рассказал историю, что переспал с девушкой своего друга и заразился хламидиями. И он хотел обсудить со мной, говорить другу или нет. Я встала и ушла.

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