ВСУ значительно продвинулись в наступлении под Бахмутом 10.06.2023, 13:59

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Украинские военные контратакуют на нескольких участках.

Вооруженные силы Украины продолжают добиваться успехов на Бахмутском направлении. За сутки украинским воинам удалось продвинуться до 1400 метров на разных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны Украины Восточного направления Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По словам спикера, украинские воины контратакуют, пользуясь тем, что враг проводил ротацию. Между тем враг также пытается бить и по подразделениям ВСУ:

нанесено 8 авиаударов;

совершено около 330 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией.

«Всего состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен», - добавил Череватый.

Во время столкновений украинские военные уничтожили:

самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»;

3 бронеавтомобиля;

гаубицу Д-30;

зенитную пушку С-60;

беспилотный аппарат ZALA;

8 складов боеприпасов;

7 автомобилей, подвозивших врагу оружие и боеприпасы.

Как отметил Череватый, россияне пытаются выстроить свою оборону и параллельно контратаковать позиции ВСУ, однако все попытки потерпели неудачу.

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