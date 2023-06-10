Белорусский врач назвала причины хруста суставов в любом возрасте 10.06.2023, 16:12

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Какими суставами хрустеть не стоит?

Белорусский врач Анна Ермакович объяснила, по какой причине у человека любого возраста могут хрустеть суставы.

Доктор рассказала, что в полости суставов находится специфическая смазка, так называемая синовиальная жидкость. В составе это жидкости в растворенном виде присутствую газы - азот, кислород и углекислый газ. Активные движения способствуют тому, что соединения газов скапливаются, превращаясь в пузырьки.

- При растяжении суставной сумки эти пузырьки газов издают своего рода хлопок, за счет этого и хрустят суставы, - пояснила специалист.

Но еще хруст суставов вызывают артрозы, дегенеративные изменения суставов из-за перенесенных травы или операций.

Можно ли хрустеть суставами? Доктор говорит, что в целом это безопасно, так как не приводит к заболеваниям или повреждениями. Однако есть суставы, запрещенные для таких манипуляций.

- Например, нельзя хрустеть суставами в области шеи, так как там проходит артерия, кровоснабжающая мозг. И в определенном случае эта артерия может повредиться, - заметила врач.

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