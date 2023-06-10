Что почем на минской Комаровке в эти выходные? 10.06.2023, 17:02

Большой разброс цен на ягоды.

В эти выходные в Минске на Комаровке по-прежнему пользуются большим спросом ягоды. «Минск-Новости» рассказали о последних ценах на рынке — посмотрите, что почем. Отметим, что появилась первая земляника.

Килограмм белорусской клубники обойдется от 7,5 до 25 рубля. Стакан садовой малины (250 грамм) — 10 рублей. Черешня стоит от 12 до 42 рублей за килограмм. Но если захотите попробовать армянскую, то она потянет на 55 и даже 65 рублей.

Появилась на прилавках и садовая земляника. Цена — от 15 рублей за 250 грамм.

Апельсины стоят от 2,5 рубля до 35 рубля за килограмм. Абрикосы — от 2,8 до 60 рублей. Нектарины (пишут про наличие турецких и испанских) — от 7,5 до 35 рублей за 1 кг. Мандарины — от 8,5 до 25.

Что касается овощей, то молодой картофель продают от 2,8 до 12 рублей, огурцы — от 2,6 до 6, помидоры — от 3 до 45 рублей (в среднем — около 10).

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