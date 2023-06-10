Канада передаст конфискованный российский самолет Ан-124 «Руслан» Украине 10.06.2023, 17:51

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Что известно об этом самолете?

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 10 июня заявил, что его страна планирует передать Украине один из конфискованных самолетов России. Это будет самолет Ан-124 «Руслан». Кроме того, канадское правительство предоставит новый пакет военной помощи для Украины, передает «24 Канал».

Глава правительства Канады подчеркнул, что конфискованный самолет Ан-124 «Руслан» отправят в рамках нового пакета военной помощи. Помимо воздушного судна в пакет помощи также войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов и 76 бронеавтомобилей Roshel Senator.

Трюдо также заявил, что Канада присоединится к коалиции истребителей F-16 для Украины. К тому же, страна выделит 500 миллионов канадских долларов финансовой помощи.

Что известно о самолете Ан-124 «Руслан»

Это один из самых больших серийных грузовых самолетов в мире. Всего таких самолетов 55 в мире.

Россия эксплуатирует 36 Ан-124. Из них десять принадлежат подсанкционному «Волга-Днепр». Эта компания перевозит грузы для российской нефтегазовой и аэрокосмической промышленности.

Самолеты Ан-124 «Руслан» используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов. Ан-124 имеет систему приседания опор шасси, что позволяет легко производить загрузку.

В марте 2022 года украинский суд принял решение арестовать 12 самолетов Ан-124 «Руслан», которыми владеет крупнейший российский коммерческий авиаперевозчик «Волга-Днепр».

С тех пор украинские правоохранители в сотрудничестве с коллегами из Европы, США и Канады принимали меры по аресту этих самолетов, а также разрабатывали универсальный правовой механизм, который позволит конфисковать эти самолеты в пользу Украины.

Напомним, что премьер Канады Джастин Трюдо 10 июня прибыл с необъявленным визитом в украинскую столицу. Вместе с ним пришла и канадская вице-премьер Христя Фриланд.

Цель визита Трюдо не разглашали. Однако, вероятно, канадский премьер обсудит с Зеленским помощь жителям Херсонской области, страдающим последствиями подрыва Каховской ГЭС, а также вооруженной поддержкой Вооруженных Сил Украины.

Это второй визит канадского политика в Украину. Трюдо не раз заявлял, что Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.