Врач рассказала, можно ли пить пиво для утоления жажды 11.06.2023, 14:45

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Каким напиткам отдать предпочтение в жару?

Пивом утолить жажду знойным летом не получится, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. По ее словам, если пива выпить много, то алкогольная интоксикация на фоне обезвоживания будет проявляться еще сильнее.

«Алкоголь расширяет сосуды, поэтому после мимолетного ощущения прохлады телу снова станет жарко», - подчеркнула медик и отметила, что пить в жару пиво - это нагружать печень, сердце и сосуды, а еще набирать лишние килограммы, ведь пиво калорийно.

Екатерина Кашух посоветовала в жару пить чаи, морсы, натуральный лимонад и минералку, которая особенно полезна.

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