Белорусский специалист по питанию рассказала, чем лучше кормить детей летом 1 11.06.2023, 19:02

И сколько дети должны двигаться, чтобы не набрать за каникулы лишний вес.

Чем кормить детей летом, чтобы они не набрали лишний вес, sb.by рассказала завотделением гигиены питания Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района Минска Светлана Чайковская.

По ее словам, завтрак должен быть очень плотным и составлять половину суточного рациона.

Обед — суп, гречневая, пшенная, перловая, рисовая каша, тушеная капуста. Картошка — лучше пару раз в неделю и в идеале запеченная. Больше зелени с грядок в сочетании с рыбой или курицей. Красное мясо — только раз в неделю. Ужин — максимально облегченный, в идеале белок плюс овощи.

Кроме того, летом ребенок должен много пить, но лучше, если это будет отвар из сухофруктов и чистая питьевая вода. Не стоит покупать ребенку соки. По словам медика, даже если на упаковке надпись «Без сахара», то там есть подсластители, которые тоже неполезны. Отказаться вообще от газированных напитков — они прямой путь к лишним килограммам.

Чай с десертом сразу после обеда или ужина провоцирует набор веса. Светлана Чайковская предлагает сладкое максимально ограничить, заменив фруктами. Мороженое нечасто и лучше фруктовый лед.

Специалист отметила, что семьям лучше вообще отказаться от колбас, рулетов и тому подобного переработанного мяса, а в придачу к ним — от кетчупов и соусов. Да и любимые детьми сосиски включать в меню не чаще раза в неделю. Также она советует приучать детей к натуральным кисломолочным продуктам без добавок.

Летом ребенок должен как можно больше двигаться — бегать, прыгать, ездить на велосипеде, роликах, плавать, ходить пешком. Такая активность и пище поможет хорошо усваиваться и будет полезна для здоровья в целом, заключила специалист.

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