Британские и шведские истребители перехватили российские бомбардировщики Ту-22М3 над Балтийским морем 12.06.2023, 1:04

Это был третий такой перехват за последние двое суток.

Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании и Gripen ВВС Швеции 10 июня перехватили в небе над Балтийским морем два российских дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Британские военно-воздушные силы утверждают, что это был третий такой перехват за последние двое суток.

Бомбардировщики, приблизившиеся к воздушному пространству стран НАТО над Балтийским морем, сопровождали два российских истребителя Су-30СМ.

На фотографии одного из перехваченных Ту-22М видна ракета, очень похожая на российскую крылатую ракету Х-32. Хотя эти боеприпасы создавались для борьбы с авианосцами, россияне использовали ракеты семейства Х-22/Х-32 для ударов по наземным целям в Украине. В частности, ими был уничтожен торговый центр «Амстор» в Кременчуге вместе с посетителями (от этого удара погиб 21 человек).

Британские «Тайфуны» несут службу над Балтийским морем, это предусмотрено обязательствами перед своими союзниками по НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой. Программа «Балтийское воздушное патрулирование» предусматривает, что в небе над этими странами поочередно дежурят истребители стран НАТО — до той поры, пока три балтийские государства не обзаведутся собственными истребителями.

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