Министр сельского хозяйства: Мы начинаем немного переживать из-за жары 12.06.2023, 2:26

От сложных погодных условий страдают посевы.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло признался в переживаниях из-за жары, но считает, что Беларусь справится со сложными погодными условиями, от которых страдают посевы. Это прозвучало в программе «Контуры» на телеканале, передает БелТА.

«Сейчас интенсивно убираем травы, чтобы заготовить полноценные корма. Большое количество земли будем пересевать – это надо сделать, потому что подгорают посевы. Будем убирать, будем кормить, будем ждать дождя, чтобы получить второй укос трав.

«Есть нюанс по погоде. Все видят, сколько времени нет у нас дождя. Но тем не менее, думаю, из этой ситуации выйдем достойно», – заверил он.

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