ВСУ продвигаются в Донецкой области
- 12.06.2023, 3:00
Обновленная карта боевых действий.
Украинские военные освободили от российских оккупантов села Благодатное и Нескучное в Донецкой области. При этом из еще двух населенных пунктов выбиты российские оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstate.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные освободили от российских захватчиков населенные пункты Благодатное и Нескучное.
В то же время ВСУ в районе Берховского водохранилища продвинулись вперед на 250 метров.
Согласно карте, соседние населенные пункты Макаровка и Сторожевое находятся в серой зоне.