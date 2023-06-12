закрыть
12 июня 2023, понедельник, 3:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ продвигаются в Донецкой области

  • 12.06.2023, 3:00
ВСУ продвигаются в Донецкой области

Обновленная карта боевых действий.

Украинские военные освободили от российских оккупантов села Благодатное и Нескучное в Донецкой области. При этом из еще двух населенных пунктов выбиты российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstate.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные освободили от российских захватчиков населенные пункты Благодатное и Нескучное.

В то же время ВСУ в районе Берховского водохранилища продвинулись вперед на 250 метров.

Согласно карте, соседние населенные пункты Макаровка и Сторожевое находятся в серой зоне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса
Такого еще не было в истории войн
Такого еще не было в истории войн Юрий Бутусов
Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников