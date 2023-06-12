ВСУ продвигаются в Донецкой области 12.06.2023, 3:00

Обновленная карта боевых действий.

Украинские военные освободили от российских оккупантов села Благодатное и Нескучное в Донецкой области. При этом из еще двух населенных пунктов выбиты российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstate.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные освободили от российских захватчиков населенные пункты Благодатное и Нескучное.

В то же время ВСУ в районе Берховского водохранилища продвинулись вперед на 250 метров.

Согласно карте, соседние населенные пункты Макаровка и Сторожевое находятся в серой зоне.

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