Илон Маск принял на работу 14-летнего вундеркинда 12.06.2023, 4:14

Парень уже успешно окончил университет.

14-летний мальчик Кайрен Квази был официально принят на работу в компанию SpaceX Илона Маска в качестве создателя программного обеспечения для интернет-спутников Starlink. Об этом мальчик написал на своей странице в Linkedln 9 мая.

Кайрен живет в Калифорнии и в свои годы успел уже не только окончить университет, но и успешно пройти стажировку в таких крупных компаниях, как Intel и Blackbird.AI. Кроме того, Кайрен входит в список самых интеллектуально развитых людей планеты с уровнем IQ выше 99,9%.

Парень очень обрадовался своему приему на официальную работу в SpaceX, ведь «это одна из немногих компаний, которая не считает возраст единственным показателем уровня зрелости и способностей».

«Я присоединюсь к самой крутой компании на планете в качестве разработчика программного обеспечения в инженерной команде Starlink. SpaceX одна из немногих компаний, которая не воспринимает мой возраст как единственный показатель моей зрелости и способностей. Я благодарен всем моим учителям, родителям и друзьям, которые вложились в мое развитие», — написал Кайрен Квази на своей странице в LinkedIn.

Примечательно, что с позиции федерального законодательства США такое трудоустройство 14-летнего ребенка не противозаконно, так как интеллектуальная и творческая занятость, не связанная с физическим трудом среднего и высокого уровня сложности, разрешена для людей несовершеннолетнего возраста уже с 14—15 лет.

При этом обычно рабочие часы в этом случае серьезно ограничены для недопущения перегрузки или нанесения вреда здоровью ребенка, особенно если он ходит в учебные заведения.

Но есть и редкие исключения в случае официального окончания ребенком обучения в школе или в университете.

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