Пионтковский: Кремль готовится к отставке Путина 1 12.06.2023, 7:48

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Андрей Пионтковский

Запад уже не боится российских ядерных угроз.

Кремль и Китай понимают, что российский диктатор Владимир Путин не сможет выиграть войну, которую развязал против Украины. Теперь там готовятся к отставке Путина. Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в интервью «Эспрессо».

Запад уже не боится российских ядерных угроз. К тому же российские оккупанты не смогут сдержать украинское контрнаступление. Чтобы задержать ВСУ РФ в панике подорвала Каховскую ГЭС.

Даже российский пропагандист Соловьев прекратил обвинять Украину в этом.

«Слушайте, вы не поверите: Соловьев, который несколько дней кричал, что чуть ли не сам видел, как украинские «хаймерсы» разбомбили эту несчастную дамбу, начал говорить: знаете, я подумал, все данные говорят, что дамба разрушилась по естественным причинам, это не россияне взорвали и не украинцы, это старенькая дамба, она не выдержала, потому что было много ударов по ней, к тому же напор воды, но самое интересное, что это спустили обязательную методичку, саморазоблачение начал целый ряд кремлевских агентов из оппозиции, которые заучено стали повторять по Соловьеву то же самое», - сказал Пионтковский.

По мнению политолога, именно главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал действовать в России.

«Но я должен вам доложить: появилась другая, очень влиятельная партия в русской верхушке. Партию Путина я сейчас называю «партией почетной ничьей». А есть «партия управляемой капитуляции». Фронтменом этой партии является, конечно, Пригожин, который ежедневно повышает планку своего разоблачения министерства обороны как совершенно никчемной, воровской организации и, собственно, готовит самых ярых сторонников», - сказал эксперт.

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