Американский обозреватель о наступлении ВСУ: Используется тактика «уколов» 12.06.2023, 7:56

3,060

Для россиян скоро начнется «веселье».

Горячая фаза украинского наступления начинается с маленьких, но многочисленных «уколов» по всей протяженности фронта. Россияне оказались в плачевной ситуации.

Об этом пишет военный обозреватель из США david D, имеющий связи в разведсообществе. Его слова приводит «Диалог».

«Только что разговаривал с двумя доверенными людьми из разведки.

Вот некоторые выводы, к которым мы пришли, и о которых можем говорить. Как и ожидалось, украинцы предпочли одиночному глубокому удару тактику «уколов» по всей линии фронта.

Мы отследили 3 - 4 таких удара. Вероятно, их количество увеличится. Это заставит россиян израсходовать свои силы или перемещать их, чтобы блокировать угрозы.

Украина, скорее всего, нанесет не менее 25 ударов в ближайшие дни. Если РФ не сможет их все блокировать, будет прорыв. Каждый раз, когда россияне блокируют очередной удар, им приходиться выводить резервы из укрытий и тыла, подставляя их под атаки 155-миллиметровой артиллерии и «Хаймарсов».

Как только они используют все резервы, потеряв мобильные блокирующие группы, начнется настоящее «веселье». Россиянам приходится использовать и свою артиллерию. А это значит, что российская и украинская арты встретятся друг с другом на открытой местности. Российские орудия имеют меньшую дальность, точность и худшую мобильность, чем украинские. А это значит, что цена для россиян будет большей».

Украинцы, как отмечает американский аналитик, на данный момент сохраняют возможность переправ через воду двух бригад, а также высадки воздушного десанта размером с бригаду с примерно 100 вертолетами и поддержкой дальнобойной артиллерии.

«Этого достаточно для того, чтобы сковать большие силы врага. В целом, похоже, оборона ВС РФ уже рушится, россияне бегут, что подтверждается отчетами и видео. Не могу себе представить, каким образом россияне без поддержки артиллерии и бронетехники смогут устоять перед наступающими украинцами, желающими возмездия. Как только начнутся панические процессы, они побегут в Крым. Да, у украинцев будут потери, но они смогут сохранить большую часть своих войск, перегруппироваться и воевать дальше. В то же время российские войска не выживут на старом советском вооружении. Похоже, у Украины есть план. Идет работа. Россияне могут сколько угодно показывать разбитые «Бредли». Но рано или поздно у них закончится… все», — пишет david D.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».