Доллар по три рубля не за горами? 1 12.06.2023, 7:57

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А что будет с евро.

Быстрое подорожание доллара и евро на российском рынке не могло не отразиться и на курсах валют в Беларуси. На текущей неделе есть все шансы увидеть касание долларом важной психологической отметки в 3 рубля. Чего еще ждать от курсов валют, разбирался Myfin.by в традиционном прогнозе.

Рост доллара и падение рубля

Итоги прошлой недели частично подтвердили наш предыдущий прогноз. Курс доллара США на белорусском валютном рынке вырос почти на процент, точнее на +0,84% до USD/BYN 2,9451. Курс российского рубля снизился примерно в такой же пропорции на -0,74% до RUB/BYN 3,6158.

А вот на внебиржевом валютном рынке Форекс курс американской валюты по итогам недели ослабел в основной валютной паре EUR/USD до 1,0749 и к главному своему антагонисту — золоту, до 1975,9 USD/Oz.

В течение же всей недели на внебиржевом рынке Форекс курс доллара колебался в классическом боковом диапазоне в достаточно узком коридоре от EUR/USD 1,0667 до 1,0787. В общем-то, недельная разбежка в 120 пунктов — это свидетельство того, что рынок занял выжидательную позицию накануне важных событий на мировом финансовом рынке.

Безусловно, в первую очередь речь идет о предстоящем в ближайшие вторник-среду заседании Комитета по открытым рынкам ФРС США по вопросам монетарной политики. 14 июня, в среду, в 21.00 МСК будут обнародованы итоги заседания, и особый интерес представляет вопрос повышения / не повышения процентной ставки.

Что будет со ставкой ФРС

Напомним, что с марта 2022 года по май 2023 ФРС провела десять (!) циклов повышения процентной ставки, которая к текущему моменту достигла 5,25%. А начиналось все с 0,25%. Борьба с инфляцией в США, которая в пике достигала уровня в 9,1% в годовом исчислении (июль 2022 года), привела к беспрецедентному повышению ставки, которая, в свою очередь, привела к повышению доходности казначейских обязательств. А это по цепочке ударило по балансу некоторых банков, что привело к кризису банковской системы в начале 2023 года.

Пожар удалось погасить, но, как считается, причина кризиса остается актуальной до сих пор. А это, повторимся, повышение доходности трежерис вследствие повышения процентной ставки ФРС.

И вот мы накануне очередного заседания, и опять перед ФРС те же проблемы — повышать или не повышать процентную ставку.

Индекс потребительских цен в США имеет тенденцию к снижению, что говорит в пользу нейтрального решения. Но рынок рабочей силы перегрет, что в перспективе может привести к сползанию экономики США в рецессию. Нечто подобное наблюдается в еврозоне, Центральному банку которой на следующий день после американцев, 15 июня, предстоит принять решение по монетарной политике. Там уже два квартала подряд наблюдается падение ВВП, причем это касается и крупнейшей экономики еврозоны — Германии.

Совокупный прогноз на повышение процентной ставки — 29,9%, на то, что ставка остается без изменений, — 70,1%. Насколько прав рынок — узнаем буквально через три дня.

Какой курс доллара ждать на белорусском рынке?

А каким образом будет меняться курса доллара США на белорусском валютном рынке? Как мы указывали в предыдущих обзорах и прогнозах, основное влияние на курс белорусского рубля оказывает изменение курса российской валюты на московских торгах.

А там за прошлую неделю курс доллара поднимался в моменте выше USD/RUB 83,003. Евро также не осталось в стороне, и в прошлый четверг евро торговалось по EUR/RUB 89,307. Некоторые аналитики указывают на снижение цен на нефть, но это маловероятно, так как после заседания ОРЕС+ на позапрошлой неделе цена нефти марки Brent закрепилась выше 76 долларов за бочку. А еще при такой цене курс доллара был ниже 79 рублей.

Скорее всего, на российском рынке наблюдается дефицит иностранной валюты вследствие того, что некоторые экспортеры стали «зажимать» валюту на зарубежных счетах при увеличении импорта в Российскую Федерацию. Плюс ко всему наблюдается некоторое повышение спроса со стороны физических лиц в период летних отпусков. Хотя европейское направление для российских отдыхающих стало затруднительным, открываются другие, и турпоток восстанавливается.

В силу того, что последние факторы носят средневременный характер, есть вероятность того, что курс доллара США на российском рынке может постепенно подняться до 85 рублей. Отсюда не за горами и курс доллара на белорусском валютном рынке по USD/BYN 3.

Курс евро к окончанию недели также может вырасти до EUR/BYN 3,2 и немного более. Такой вариант возможен в том случае, если ФРС поставит на паузу цикл повышения процентной ставки. Если же американский регулятор решится на еще один шаг повышения — курс евро пойдет на снижение.

Российский рубль остается под давлением, и логично ожидать продолжение снижения курса рубля на белорусском валютном рынке ниже отметки RUB/BYN 3,6 за 100 российских рублей.

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