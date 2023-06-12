Активист, который написал больше 2500 писем политзаключенным, покинул Беларусь 12.06.2023, 8:11

1,526

Илья Миронов

Ему грозило уголовное дело.

Гомельский активист Илья Миронов на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что «успешно эвакуировался в безопасное место».

Полный текст сообщения выглядит так: «Мои дорогие друзья, добрый вечер! Можете меня поздравить, я успешно эвакуировался в безопасное место, за что огромная благодарность «Беларускай радзе культуры», за помощь! Всем вам благодарность за слова поддержки! Сильно жму ваши руки, с уважением, ваш Илья М. Жыве Беларусь!»

В комментарии к своему посту активист сообщил, что находился на грани ареста по одной из «политических» статей Уголовного кодекса.

Илья Миронов известен как автор инициативы «Пишите письма», в которой он призывал белорусов писать политзаключенным и вдохновлял их своим примером. Сам он написал более 2500 писем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».