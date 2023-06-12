«Жена зарабатывала в семь раз больше» 12.06.2023, 8:29

Мужчины рассказывают, как ушли в декрет.

По статистике отпуск по уходу за ребенком берут 2% белорусских отцов. Что вынуждает сделать такой ответственный шаг? Часто дело в деньгах. Если в семье больше зарабатывает мать или на кону стоит ее повышение, мужчина может взять на себя пеленки и работу по дому. Onliner поговорил с тремя отцами, которые сходили в декрет ради семейной выгоды.

«Слышал, что некоторые мамы зарабатывают в декрете. Я бы не смог»

У минчан Алексея и Татьяны переговоры о том, кто должен пойти в декрет, прошли мирно. Сначала в декрет ушла жена, а когда дочери Софии исполнилось полтора года, оба супруга вышли на работу. У Алексея был график два через два, у Татьяны — три через четыре. Чтобы девочка не оставалась одна во время «пересменки», ее оставляли у бабушки в Вилейке.

Спустя полгода родители почувствовали, что уезжать от ребенка даже на короткое время морально тяжело. Встал вопрос: кто будет сидеть в декрете?

— Я работал специалистом техподдержки в «Яндекс.Такси». В какой-то момент платить стали меньше, но предложили перейти в другой отдел с зарплатой повыше. Жена — врач общей практики. Ей тоже стали хорошо доплачивать за работу в красной зоне (тогда бушевал коронавирус). Сели считать: ее зарплата врача на полную ставку плюс выплаты от государства на ребенка — эта сумма значительно перевешивала мою. По логике в декрет должен был уходить я.

Такое решение меня ни капли не смущало. Принципиально считаю, что в XXI веке мужчина должен быть полностью независим от женщины. Я видел ситуации, где мужчина привыкает к тому, что жена за него готовит, стирает, убирает, а как только ссора, говорит: «Раз ты такой, теперь все будешь делать сам», — и на этом вся мужская независимость заканчивается. Да и женился я не для того, чтобы за меня работу делали. Важнее было, какой жена человек, а не как она готовит и стирает.

Алексей уволился из компании и остался дома с ребенком. Надеялся, что подработает на удаленке, но свободного времени практически не оставалось.

— Слышал, что у некоторых мам получается зарабатывать в декрете. Я бы не смог.

Ты все время устаешь. Дочка не хочет кушать — надо заставить, не хочет спать — надо полтора часа укладывать.

Свободное время выпадает, когда ребенок днем спит, но, скорее всего, ты и сам ляжешь отдохнуть.

Алексей сильно переживал, когда София болела. Девочка просыпалась ночью из-за того, что сопли попадали в горло, и начинала громко плакать. Отец сходил с ума и чуть ли не вызывал скорую.

— Никогда не забуду ситуацию. Жена вышла на пару часов с подругами развеяться: мол, ребенок спит, все хорошо, просто иногда посматривай. Ушла, а через 15 минут дочь начала орать. Я ее беру, а она все равно плачет. Думаю: может, неправильно ее поднял? Вдруг растяжение какое-то случилось? Вдруг болит что-то? Что делать? И вот держу на руках ребенка — отпустить не могу, ногой снимаю стационарный телефон, пальцами ног набираю жену и кричу, чтобы скорее бежала домой. Когда она вернулась, пошел курить на балкон, и руки тряслись от страха. А с ребенком, как оказалось, все было хорошо.

Молодому отцу тяжело давались игры и общение c маленьким ребенком. Зато в плане дисциплины и терпения Алексей прокачался.

Что касается денежной подготовки, в семье начали откладывать, как только узнали о беременности.

Откладывали на кроватку, постельные принадлежности, одежду, бутылочки плюс держали заначку, чтобы чуть что хватило на лекарства. В сумме это было около тысячи долларов.

Одежду в основном покупала жена. Чтобы сэкономить, Татьяна скачала приложения всех детских магазинов и отслеживала скидки на вещи. Памперсы покупали по акции в крупной торговой сети.

— Я тоже готовился основательно, сидел и вникал: какая одежда нужна для лета, какая — для зимы, из каких материалов сделана. Кроватку выбирал очень тщательно. Все позиции, которые можно было проконтролировать, я проконтролировал.

Вплоть до того, из чего сделана кроватка, есть ли там шероховатости, запахи, указаны ли сертификаты на краску. Я боялся.

С появлением ребенка у Алексея изменилось отношение к покупкам. Если раньше он мог позволить себе фирменные кроссовки, то сейчас обувается в недорогих магазинах. Одежду тоже выбирает подешевле: штаны за 20—30 рублей считает оптимальным вариантом. Все деньги, даже те, что дарят ему на день рождения, в первую очередь тратит на жену и ребенка.

— Для меня важнее, чтобы они были обеспечены, а я как-нибудь подстроюсь. Я вообще обхожусь семье дешевле всего. Алкоголь не пью. Как бросил курить, сэкономил на сигаретах, это точно.

«Жене сказали: хочешь должность — выходи на работу»

Герой еще одной истории, Антон (имя заменено по просьбе героя), с женой уже развелся, но в браке успел завести двоих детей. С младшей сидел в декрете с 3 месяцев.

— Жена работала логистом в дверной компании и уходила в декрет за две недели до родов. Ей сказали: хочешь получить должность начальника отдела обслуживания — выходи на работу через три месяца после родов. Если нет, место в компании сохранится, но без перспективы роста. В тот момент я работал на производстве железобетонных изделий, а по выходным — водителем. Жене по деньгам предлагали столько же, сколько получал я, вкалывая каждый день. Ответ на вопрос, кто уйдет в декрет, был очевиден.

Антон ушел с основной работы и остался работать водителем по выходным. Пока жена на работе — с ребенком отец, когда жена дома — Антон работает.

Декретные выплаты семья получала на маму. Чтобы оформить их на отца, Антону пришлось бы уволиться с должности водителя по договору подряда и официально переоформиться на технолога. Жене из-за того, что она работала, платили только половину «детских», но это все равно было выгоднее, чем уходить с работы и получать выплаты целиком.

Необычного отношения к себе Антон не замечал: друзья все понимали, а просто со знакомыми он на эту тему не общался.

— Женщины 50+ спрашивали, почему работаю по субботам и воскресеньям. Признавался, что сижу с дочкой в декрете. Они были в шоке: как, мужики же боятся детей на руки взять!

Но Антону не было страшно, он проходил все с первым ребенком. Жена всему научила: как мешать смеси, как менять памперсы. Правда, сейчас мужчина вспоминает декрет не самым лучшим образом.

— Это была тюрьма. Целый день сидишь с дочкой, на улицу на пару часов вышел — и назад. Бывало такое, что захожу в комнату, а она зеленый пластилин размазывает по белым обоям, цветочки делает. Это тяжело. Наверное, не каждый мужчина к такому готов.

А вообще, что с мамой, что с папой ребенок растет одинаково. Я даже резиночки, бантики и хвостики заплетать умел.

В садике мы всегда одевались первые. Говорил: «Аня, руки вверх». Она поднимала, я маечку сверху — хоп, и готово.

Антон признается, что на рождение детей денег не собирали, их всегда хватало. На выплаты от государства супруги тоже не полагалась, считали их просто приятным бонусом. Главное — зарплата жены и подработка Антона.

«Жена зарабатывала в семь раз больше»

Валерий и Ольга из Мозыря [имена заменили по просьбе героя] принимали решение, кто пойдет в декрет, со скандалами. Когда семья узнала о скором появлении сына, на них уже висел тещин кредит. Рассчитывались за однокомнатную квартиру, которая досталась в подарок с единственным условием: выплаты на оставшиеся 13 лет покроют молодые. Справляясь с долгом и понимая, что на ребенка дадут декретные, пара решила купить еще и автомобиль. На него не хватало тысячи долларов, и семья вновь повесила на себя кредит.

На тот момент Валерий был охранником в строительной компании с окладом 300 рублей. Жена работала управляющей отделения в банке и получала в семь раз больше. В декрет до последнего не уходила, дотянула почти до восьми месяцев.

Первое время после родов Ольга сама сидела с ребенком, но отпрашивалась у мужа на корпоративы. На каждой вечеринке девушку звали вернуться в банк.

Валерий был категорически против: как это так, мужчина должен зарабатывать деньги, а жена — смотреть за ребенком.

Однако ситуация в строительной компании становилась хуже и хуже: платили каждый месяц все меньше, пока однажды Валерий не остался без зарплаты вообще.

— Мне надо было что-то делать: либо увольняться и искать новое место, либо уходить в декрет. В Мозыре найти работу было непросто, особенно с учетом моего состояния здоровья. В молодости попал в аварию, менял сустав в ноге, поэтому теперь хожу со справкой, что физический труд противопоказан. И вот куда я с ней? Либо охранником, либо водителем.

Наконец Валерий сдался, и Ольга вышла на работу. В декрете в течение дня с ребенком сидел папа, а ночью вставала мама: у малыша резались зубы, он часто плакал. В остальном Валерий справлялся сам: разводил смеси, менял памперсы, делал работу по дому. Несколько раз, когда совсем уж растерялся, привозил ребенка на работу жене.

На вопрос «Каково в декрете с двумя кредитами?» мужчина вздыхает. Приходилось экономить на всем.

— К появлению ребенка старались подойти бюджетно. Кроватку нам отдали родственники, коляску купили в Украине. Распашонки всякие тоже там затаривали. Когда не получалось выехать за границу, ходили в секонд-хенды. Раньше к б/у вообще плохо относился, был уверен, что никогда в жизни такое не куплю. А Оля стала мне потихоньку штаны, майки приносить. Сейчас надеваю рубашку Marc O’Polo и думаю: а чего такие в магазинах не продают?

После декрета Валерий полгода сидел без работы — жили на зарплату жены, потом знакомые помогли устроиться на крупное предприятие в охрану, где мужчина работает до сих пор.

На вопрос, пойдет ли в снова декрет, отвечает: «Больше никогда».

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