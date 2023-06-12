Чиновники нашли неожиданного виновника очередей у школы в Новой Боровой 8 12.06.2023, 8:39

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Лукашисты назвали происходящее «флешмобом».

В Новую Боровую, где у «Школы будущего» родители выстроились в очередь, чтобы подать документы в первый класс, приезжала чиновница из Минского райисполкома. Она заявила, что количество принятых в школу детей может измениться, пишет газета «Прысталiчча».

Напомним, жители района «Новая Боровая» и деревни Копище организовали очередь у местной «Школы будущего», где в понедельник, 12 июня, начнут принимать документы от семей, дети которых поступают в этом году в первый класс. Количество мест ограничено — всего 150, а в продленке и вовсе 80. В итоге родители, нацеленные именно на это учебное заведение, еще с вечера субботы дежурят у здания школы.

Как пишет газета «Прысталiчча», в 17.30 к очередникам прибыли заместитель начальника управления по образованию Минского райисполкома Наталья Михадюк и заместитель директора по учебной работе школы №1 деревни Копище Светлана Янкович, чтобы «разобраться в сложившейся ситуации и ответить на вопросы родителей».

При этом госгазета неоднократно обращает внимание на «черный бусик» (минивэн), к которому подходили очередники для переклички. В госСМИ их назвали «организаторами этого флешмоба». Чиновница также акцентировала внимание на «черном бусике».

Наталья Михадюк объяснила, что список, который составляют «люди на бусике», не является документом, а прием в учреждение начнется в понедельник, 12 июня.

— А для чего вы сюда пришли? Мы кому-то мешаем? — поинтересовался у Натальи Михадюк один из собравшихся родителей. — У нас к вам вопросов нет, мы в живой очереди.

Как пишет госиздание, из толпы прозвучало возмущение насчет количества мест в школе для первоклассников. Тогда заместитель начальника управления по образованию Минрайисполкома пояснила очередникам, что число мест может как увеличиться, так и уменьшиться:

— В январе мы проводили всеобуч. Так мы выяснили, что здесь проживают 150 детей в возрасте 6 лет, которые могут в этом году пойти уже в 1-й класс в данное учреждение образования. С завтрашнего будем видеть, сколько всего здесь проживает детей в возрасте 6−7 лет. Постараемся предоставить место всем, но нельзя забывать и про материально-технические условия школы.

Наталья Михадюк также сказала родителям, что отдать документы в 1-й класс в данное учреждение образования имеют право законные представители несовершеннолетних, проживающие и зарегистрированные на территории, закрепленной за этим учреждением образования.

Кроме того, родителей волновало и количество мест в группу продленного дня, ведь в нее наберут не всех желающих.

— Если придется увеличивать количество классов, а также учащихся в них, то, возможно, придется сокращать и продленку. Однако это все еще решается, — подчеркнула Наталья Александровна.

Также родители подняли еще один наболевший вопрос — строительство новой школы. Как оказалось, ее планируют открыть лишь к 1 сентября 2025 года

При этом родители заявили, что не планируют расходиться из очереди.

— Мы никому не мешаем, все уже познакомились и неплохо проводим время, — уверил человек из толпы.

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