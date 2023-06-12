Арестович спрогнозировал, когда ВСУ смогут прорвать оборону противника 2 12.06.2023, 8:46

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Алексей Арестович

Украинские резервы в бой еще не вступали.

Вооруженные силы Украины совершили прорыв российского фронта на тактическую глубину на одном из направлений. Но место главного удара до сих пор не определено. Об этом заявил экс-советник главы Офиса президента Украины, военный эксперт Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

По его словам, по меньшей мере, в трех местах украинская армия выполнила первоначальную задачу, при этом образовав прорыв в российской обороне «в знаковом месте».

«Это очень серьезный показатель, 3-4 сутки — это очень быстро... Прорыв является нормой на 10-14 сутки», — сказал Арестович.

Он добавил, что прорыв происходит на тактическом уровне (до 50 км). Для того чтобы выйти на оперативный уровень (150-200 км), нужно дождаться, когда противник сдвинет свои резервы и бросит их в бой.

«Только после этого выбирается направление главного удара и там накапливаются наши резервы, потому что противник тогда не сможет маневрировать», — пояснил эксперт.

Арестович добавил, что российская армия уже начала перекидывать свои резервы, в частности, из Херсонской области — на север, до сих пор не зная направления главного удара.

«В какой-то момент в определенном месте образуется нормальный прорыв и туда зайдут бригады, которые будут развивать оперативный успех. Наши резервы в бой еще не вступали», — подчеркнул он.

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